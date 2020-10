Sigtet for vold i bus: Slog 74-årig med stok

To ældre mænd blev ifølge politiet udsat for vold i 6A i København

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Først slog han en 66-årig mand i ansigtet. Derefter tog han stokken fra en 74-årig herre og slog ham både i ansigtet og over det ene ben.

Sådan lyder sigtelsen mod en 30-årig mand, der søndag er blevet fremstillet i Københavns Byret sigtet for vold begået lørdag eftermiddag i bybus 6A i København.

Den 66-årige har forklaret til politiet, at han sad med coronamaske og høretelefoner i bussen, da den 30-årige rørte ved ham. 'Lad mig være', sagde den ældre mand, som fornemmede, at den fremmede var ude på ballade.

Derfor vendte han sig ikke, da der blev kastet en coladåse i hans retning, men så tog den sigtede fat i hans høretelefoner og maske, og slog den 66-årige på siden af hovedet.

74-årig blandede sig

En 74-årig mand, der stod på bussen med sin kone, overværede optrinnet og blandede sig. Han skal blandt andet have sagt 'hvad fanden laver du', og ifølge et vidne kaldte han også den 30-årige for 'dit perkersvin' og prikkede ud efter ham med sin stok.

Derefter tog den sigtede ifølge vidnerne mandens stok og slog ham med den. Udenfor bussen endte den 74-årige på jorden, og den yngre mand forlod stedet med stokken.

Han kom tilbage uden stokken og forsøgte at gå derfra igen, men et vidne fulgte efter og udpegede ham for betjentene, der var blevet tilkaldt.

Ved anholdelsen skønnede betjentene, at manden var påvirket af både stoffer og alkohol. Alkometeret viste 1,64 i promille.

Fire dages druktur

Den 30-årige nægtede selv at udtale sig under grundlovsforhøret. Ifølge hans beskikkede forsvarer havde manden været på en fire dages druktur og ikke kunne huske ret meget.

Forsvareren sagde også, at den sigtede selv havde været udsat for et knivstikkeri på et andet tidspunkt, og det 'påvirker også', Den sigtede, der var iført lysegråt joggingtøj og sorte sneakers, havde hvid bandage på den ene side af halsen. Han har selv forklaret til politiet, at det er et stiksår, at det ikke har noget med sagen at gøre, og at han ikke ønsker at anmelde det.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 30-årige frem til 17. november, blandt andet fordi der er en gentagelsesrisiko.

Manden er tidligere dømt for både trusler, vold og røveri, og han er pt. tiltalt i en ny sag, hvor han ud over vold er tiltalt for trusler med en vinflaske og trusler mod tjenestemand.