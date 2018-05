Sigtet for vold mod Papes kæreste: Video-overvågning kan afsløre forløbet

Politiet arbejder på at sikre video-materiale i sagen, hvor en mand er sigtet for vold og hadforbrydelse mod justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede - den anholdte nægter sig skyldig

Der er stille fredag morgen foran LA Bar i København, og folk cykler forbi uden at ænse indgangen med palmer, farverige drinks og tropiske frugter.

Det er ikke umiddelbart noget, man bemærker, men på tæt hold kan man se et sort kamera, placeret i højre hjørne af den orange front. Det vender i retning ud mod gaden foran indgangen.

Om kameraet her har fanget begivenheden, der udspandt sig ud for LA Bar natten til i går vides endnu ikke - eller om der er anden video-overvågning i området. Men hvis der er videomateriale i sagen kan det få afgørende betydning.

Ud for baren blev justitsminister Søren Pape Poulsens forlovede, Josue Vásquez, i følge en sigtelse mod en 34-årig slovakisk ishockey-fan, udsat for en hadforbrydelse og for vold ved, at Papes forlovede fik et knytnæveslag i ansigtet ud fr baren. Det skete i forbindelse med, at den nu anholdte i følge sigtelsen havde sagt: 'I dont like homos'.

Modstridende forklaringer

Imidlertid er der modstridende forklaringer.

Den 34-årige mand nægter sig skyldig. Han har sagt, at han var beruset og ikke husker meget, men at der opstod et skænderi, og at han selv fik et slag af Papes kæreste. Han siger, at han ikke selv slog med knyttet hånd derefter, men at han muligvis slog på en anden måde, men at de to havde fat i hinanden arme, fremgår det af hans forklaring i Københavns Dommervagt i går.

Her nægtede han også at have sagt, at han ikke kunne lide bøsser, da han intet har imod homoseksuelle, fremgår det ligeledes af hans forklaring i dommervagten.

- Vi arbejder på at sikre videomateriale i sagen, siger vicepolitiinspektør Jens Møller, Københavns Politi fredag formiddag til Ekstra Bladet.

Det er Afdelingen for personfarlig kriminalitet, som nu har fået sagen til videre efterforskning.

Afventer kære

Mandens forsvarer, Michael Sahl Nielsen, valgte ikke at kære fængslingen på stedet, men udbad sig betænkningstid, blandt andet med tanke på videoovervågningen.

- Det er, fordi jeg bad politiet om at indhente den videoovervågning, der er på stedet. Det havde man, måske fordi det er gået stærkt, ikke fået indhentet. Det forventer jeg, at man får meget hurtigt. Og så var der et vidne, som var en af dem, min klient rejste sammen med, som politiet ikke har talt med endnu. Og ham opfordrede jeg til, at man skynder sig at afhøre, fordi han skal hjem, siger han og fortsætter:

- Så jeg har af taktiske grunde valgt at afvente en kære, indtil jeg får resultatet af den undersøgelse af video og forhåbentlig også afhøring af hans makker.

Den 34-årige er sigtet efter straffelovens milde voldsparagraf, §244 og efter § 266B, der er formuleret således i straffeloven:

'Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år'.

Den anholdte blev varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage i medfør af udlændingelovens § 35, der betyder, at en udlænding kan varetægtsfængsles, 'når der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes'.