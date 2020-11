Sigtet for vold mod politiet: Nægtede at tage underbukserne af

En 30-årig mand er sigtet for at true politiet og spytte en betjent i ansigtet, efter at de tvang underbukserne af ham på politistationen.

Det kom frem i Københavns Dommervagt torsdag, hvor manden blev fremstillet i grundlovsforhør. Han var bredskuldret og iført hvid T-shirt og sorte bukser, da han kom ind. Mundbindet tog han ned på hagen, idet han satte sig på stolen i midten af retslokalet.

Han nægter sig skyldig og ville i øvrigt ikke udtale sig i retten.

Ifølge anklageren blev den 30-årige natten til torsdag fundet med en falsk tusindkroneseddel på sig ved Nørreport Station i København. Han blev anholdt på stedet og taget med til Station City, hvor politiet skulle visitere ham for at sikre sig, at han ikke havde nogen farlige genstande på sig.

Han blev bedt om at tage sine underbukser af under visiteringen, men nægtede, og ifølge tre betjentes forklaringer blev han aggressiv.

De har fortalt politiet, at de endte med at lægge ham på gulvet og tvang underbukserne af ham. Ifølge sigtelsen truede han to af betjentene og sagde blandt andet 'du er færdig, du er færdig', 'wallah koran' og 'jeg nakker dig' til den ene.

Til den anden skal han have sagt 'Jeg husker dig', hvorefter han spyttede politimanden i ansigtet.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at manden er kendt af politiet og har flere domme bag sig. Han blev løsladt 22. september efter at have afsonet en dom for vold.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i 13 dage.

Forsvareren tog forbehold for kære.