Sigtet for voldtægt af datter: Dansker anholdt i Spanien

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 50-årig dansk/islandsk mand er tirsdag blevet anholdt af spansk politi i en sag, der handler om seksuelt misbrug af en mindreårig pige og om besiddelse af børnepornografi.

Det oplyser spansk politi, Policia Nacional, på Twitter. Anholdelsen er også blevet omtalt af det dansksprogede Spanien i Dag.

Oplysningen om anholdelsen bekræftes af Rigspolitiet. Over for Ekstra Bladet gør Rigspolitiet opmærksom på, at anholdelsen sker på begæring af Fyns Politi, som er i færd med at efterforske en sag mod manden.

Ifølge en pressemeddelelse fra spansk politi handler sagen om, at den 50-årige skulle have begået en række grove seksuelle overgreb mod sin egen datter i perioden mellem 2006 og 2010.

Dansk politi har været på sagen siden juni, oplyser spansk politi. Manden skulle ifølge sigtelsen, som dansk politi retter imod ham, og som spansk politi henviser til, mindst ti gange have voldtaget og seksuelt krænket sin mindreårige datter.

Overgrebene skulle være sket dels i Island og dels i Danmark. Manden skulle ifølge den spanske pressemeddelelse i flere tilfælde have sparket og slået pigen. Blandt andet med forskellige husholdningsredskaber.

Spansk politi har brugt nogle dage på at overvåge en række adresser, som politiet mente, at manden kunne finde på at besøge. Anholdelsen skete, da manden pludselig blev set ved en af adresserne.

Fængslet af dommer

En dommer på Fyn har ifølge Rigspolitiet varetægtsfængslet manden in absentia, som det hedder, når politiet ikke har haft mulighed for at pågribe manden. En sådan fængslingskendelse er nødvendig for at give dansk politi mulighed for at udsende en international arrestordre.

Ifølge pressemeddelelsen i Spanien skulle manden være udeblevet fra afsoning af en dom på 12 års fængsel i Danmark. Men den oplysning er ikke korrekt ifølge Ekstra Bladets oplysninger. Der er derimod retteligt tale om, at manden er sigtet i en sag, som ifølge dansk lov har en straframme på 12 års fængsel.

Manden er blevet anholdt i byen Benissa, Alicante, godt 100 kilometer syd for Valencia.

I en mail til Ekstra Bladet skriver Fyns Politi, at 'politiet gerne vil tale med (manden, red.) i forbindelse med en verserende straffesag, som i øjeblikket efterforskes af Fyns Politi'.

I modsætning til spansk politi ønsker Fyns Politi ikke at komme nærmere ind på, hvad sagen drejer sig om. Det skyldes, at dansk politi endnu ikke har talt med manden.