Sigtet for voldtægt efter møde

Et møde fredag aften mellem en 24-årig kvinde og en 27-årig mand i en privat bolig i Allerød udviklede sig til, at kvinden klokken 00.55 natten til lørdag kontaktede politiet og anmeldte, at hun var blevet voldtaget.

- Hun ved, hvem han er. Det er nogen, der har aftalt at mødes, og så udvikler det sig, siger vagtchef Daniel Cunneely fra Nordsjællands Politi.

- Vi har været ude i går formiddag (lørdag, red.) og anholde ham, og han bliver fremstillet her til formiddag i grundlovsforhør.

Grundlovsforhøret sker klokken 10 i Retten i Lyngby.