Sigtet for voldtægt: Truede offer med Satudarah

Ifølge sigtelse blev kvinde truet på socialt medier til at mødes, hvorefter hun blev voldtaget

En yngre kvinde var sidste efterår i kløerne på en modbydelig afpresser, der ved hjælp af trusler pressede kvinden til mindst fire gange at mødes, hvorefter hun blev voldtaget.

Det fremgår af retsbogen fra et grundlovsforhør holdt 12. februar ved retten på Frederiksberg. Her blev en 18-årig mand med iransk baggrund fremstillet og sigtet for fem forhold.

Et forhold handler om afpresning, mens fire alle drejer sig om fuldbyrdet voldtægt. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret.

Det fremgår ikke af retsbogen, hvordan den den 19-årige forholder sig til sigtelsen.

Ved grundlovsforhøret blev der på forsvareren, Nima Nabipours foranledning nedlagt navneforbud, mens retsmødet på anklager, Kristoffer Petersens anmodning blev holdt for lukkede døre.

Af retsmødets åbne del fremgår det ikke, om offeret og den sigtede kender hinanden i forvejen. Men sigtelsen beskriver, hvordan kvinden blev kontaktet på SnapChat via en falsk profil i tidsrummet 21. november til 2. januar i år.

Ifølge politiets vurdering var det den sigtede 18-årige, der havde kontrollen over den falske profil.

Sigtelsen beskriver, hvordan han via profilen truede med at ville sende Satudarah efter hende, og at både hun og hendes familie ville blive halshugget, hvis ikke hun ubetalte 76.400 kr til ham. Det fremgår ikke af retsbogen, om pengene vitterligt blev betalt.

Desuden truede han også offeret til sex.

Første voldtægt udspandt sig på en ukendt dato i november i fjor ved tankstation på kanten mellem Frederiksberg og Københavns Nordvestkvarter efter først at være blevet truet via den førnævnte falske profil.

De efterfølgende tre voldtægter udspandt sig alle i samme kælder under en boligblok Københavns Nordvestkvarter.

Ved grundlovsforhøret blev manden fængslet i foreløbigt fire uger.