Sigtet fremstilles i grundlovsforhør: Teenager skudt i brystet

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 17-årig mand blev fredag ved 13-tiden fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Han er sigtet for drabsforsøg torsdag aften, hvor en teenager blev ramt af et skud på et værelse på Fensmarksgade på Nørrebro i København.

Den sigtede er en ung fyr med mørkt, lidt krøllet hår, der smilede og gav hånd til sin forsvarer Henrik Stagetorn, da han kom ind i retten. Han var iført Adidas-bukser og Adidas-sko.

Han gik ud og snakkede med sin forsvarer, inden dommeren kom ind i retten.

Han er sigtet for drabsforsøg ved at have været i besiddelse af en skarpladt pistol og i den hensigt at dræbe at have skudt mod den forurettede, der blev ramt i brystet

Offeret blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare.

Både tiltalte og offeret blev beskyttet af et navneforbud. Dommeren valgte også at lukke dørene af hensyn til efterforskningen trods protester fra pressen.

Forinden oplyste forsvareren, at hans klient nægtede sig skyldig og ikke ønskede at afgive forklaring i dag, men henviste til den forklaring, han gav politiet i går.

Personligt opgør

Anmeldelsen kom klokken 18.15, og omkring tre timer senere anholdt politiet en formodet gerningsmand.

Politiet oplyste efterfølgende, at drengen blev skudt som led i en form for opgør mellem to unge mennesker, som kender hinanden. De kunne dog ikke komme nærmere ind på et motiv til skyderiet.

- Som det ser ud lige nu, vurderer vi, at der har været tale om en konflikt mellem to personer. Vi har ingen indikationer om, at der tale om et bandeopgør.

- Vi er i det tidlige stadie af efterforskningen, men vi efterforsker massivt og har en god forhåbning om, at vi kan finde en mistænkt, fortæller central efterforskningsleder Torben Madsen..

Torsdag aften kort efter episoden i Fensmarksgade var politiet ligeledes til stede på Ydre Nørrebro, efter en anmeldelse fra en borger om, at vedkommende havde hørt skud.

Politiet bekræftede efterfølgende, at der var affyret et par skud. Der er dog intet, der tyder på, at de to episoder kan knyttes til hinanden.