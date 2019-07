Sigtet: Gynækolog solgte sex-videoer af unge kvinder

Den amerikanske læge mistænkes i forvejen for at have seksuelt forulempet flere hundrede kvinder i sin klinik

Problemerne tårner sig for øjeblikket op for den amerikanske universitets-gynækolog George Tyndall.

Manden er foreløbig sigtet for i mindst 16 tilfælde at have seksuelt misbrugt unge kvinder i sin klinik. Flere hundrede kvinder har anmeldt lægen.

Under et retsmøde tirsdag kom det ifølge Los Angeles Times frem, at gynækologen angiveligt også har solgt fotografier og sexvideoer af unge kvinder.

Optagelserne fandt - ifølge anklageren - sted under gynækologens rejser udenfor USA. Her lokkede han angiveligt kvinderne ind på sit hotelværelse, hvorefter han forbrød sig mod dem og filmede dem.

Anholdt med håndvåben

Anklager Reinhold Mueller fastslog under retsmødet, at flere af kvinderne var tøvende og uvillige i forhold til at gøre, hvad gynækologen ønskede. Men da gynækologen havde en vis autoritet, bøjede kvinderne sig alligevel.

- Hvis Tyndall er i stand til at lokke kvinder ind på sit hotelværelse og filme dem, så kan han også gøre noget tilsvarende i sit soveværelse, lød det fra Reinhold Mueller, ifølge Los Angeles Times.

Anklageren fortalte også i retten, at George Tyndall blev anholdt i sin bil, og at manden havde et håndvåben med en kaliber på .38 med i bilen.

Retten i Los Angeles behandler indledningsvis, om lægen skal have lov til at være på fri fod under retssagen mod ham.

En af de kvinder, som angiveligt er blevet seksuelt misbrugt af gynækologen, oplyste i retten, at det ville forfølge hende psykisk, hvis hun vidste, at 'lægen befandt sig et eller andet sted derude'.

Fire hundrede har henvendt sig

Mere end fire hundrede kvinder har henvendt sig politiet med anklager om seksuelt misbrug gennem 27 år. Sagen efterforskes stadig, og ifølge anklagemyndigheden vil nye sager efter alt at dømme støde til.

Sexmisbruget er den mest omfattende sag om sædelighedsforbrydelser i Los Angeles Politis historie.

Lægen risikerer mere end 50 år i spjældet, hvis han bliver kendt skyldig.

George Tyndall nægter sig skyldig, og hans forsvarer har oplyst i retten, at risikoen for at manden flygter er ikke-eksisterende. Forsvarerne henviser til, at lægen for længst kunne være stukket af, hvis han ønskede at flygte.

Dommeren har nu fastsat en kaution på næsten 11 millioner kroner. Hvis lægen kan finde disse penge, kan han være på fri fod under selve retssagen mod ham.