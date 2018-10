Sigtet i dyb gråd: Jeg er ikke voldtægtsmand

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En mand i 30'erne er ved Københavns Dommervagt i dag blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for en voldtægt begået i slut september.

Manden, der ved grundlovsforhøret nægtede sig skyldig, mistænkes for at stå bag en grov voldtægt i Brønshøj, hvor gerningsmanden tog halsgreb på sit offer og efterfølgende holdt hende fast ved håndleddene under den fuldbyrdede voldtægt.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at manden også mistænkes for en anden voldtægt i en anden politikreds, og at han er tidligere straffet for anden personfarlig kriminalitet.

Den sigtede er beskyttet af navneforbud, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive mandens identitet yderligere.

Ved grundlovsforhøret forklarede den stærkt påvirkede anholdte, at han ønskede at fortælle sin side af sagen til retten. Efter at sigtelsen om voldtægt blev læst højt, brød han grædende sammen og afviste alle anklager.

- Jeg er så ked af det og kan slet ikke forstå, hvordan politiet kan tro, at jeg har gjort det her. Jeg er ikke en voldtægtsmand, græd manden.

Kort efter valgte sagens dommer at lukke dørene til resten af retsmødet af hensyn til efterforskningen.

- Der har været en optakt i det her forhold, som involverer flere mennesker, og politiet skal have fred til at afhøre dem først, lød det som begrundelse for dørlukningen.

Manden blev varetægtsfængslet frem til 9. november.