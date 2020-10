Sigtet i Paludan-sag: Sidder fast i Irak

Advokat mener, at danske myndigheder sylter 20-årig mand, som Irak vil dømme for dansk sag

Han er tidligere del af LTF-bandens inderkreds, og samtidig mistænkt i en sag om trusler rettet imod Rasmus Paludan.

I over et år har den nu 20-årige mand med både dansk og irakisk statsborgerskab opholdt sig i Irak, hvor hans situation synes fastlåst.

Det fortæller mandens advokat, Erbil Kaya, til Ekstra Bladet.

I Danmark er manden sigtet for 16. april i fjor at have anbragt en håndgranat på Blågårds Plads samt have skrevet 'DØD OVER PALUDAN' ved siden af.

En sigtelse, han nægter:

- Min klient (der er dækket af navneforbud, red.) vil gerne hjem til Danmark og have have afklaret sagen ved retten. Men det er ikke muligt. Som jeg ser det, og som ifølge min opfattelse er det helt store problem, så gør Danmark ikke noget for at få ham hjem. Man lægger ikke pres på irakerne for at få ham hjem, mener Erbil Kaya.

- Man har meget hurtigt været opgivende fra dansk side, mener advokaten.

I første omgang blev han anholdt og varetægtsfænglet, men kort efter løsladt igen, da retten ikke vurderede, der var begrundelse for yderligere varetægtsfængsling. Løsladelsen blev kæret til landsretten, der omstødte løsladelsen og atter krævede manden varetægtsfængslet.

Efterlyst internationalt

I mellemtiden var han dog rejst ud af landet, hvorfor de danske myndigheder udsendte en international arrestordre. Det medførte at manden blev anholdt i Irak 2. oktober 2019 og fængslet. Her befinder han sig nu, hvor han er løsladt imod kaution.

Han havde opholdt sig i tre måneder i Irak, før han blev anholdt, og overfor Ekstra Bladet har han tidligere oplyst, hvordan han under fængslingen blev udsat for tortur.

Påsken i fjor var præget af optøjer på indre Nørrebro og Blågårds Plads. Stridens kerne var den islamfjendske politiker Rasmus Paludan og maskerede demonstranter stod stejlt overfor kampklædt politi, som var kørt i stilling for at beskytte partiformanden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekspert om udlevering: Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, har følgende kommentar til sagen: - De fleste lande har en lovgivning, der giver dem straffemyndighed i sager mod egne statsborgere, selv om kriminaliteten er begået i udlandet. Så de danske myndigheder har ikke noget krav på at få en irakisk statsborger udleveret. - Hertil kommer, at mange lande ikke udleverer egne statsborgere. Sådan var det også her i landet indtil 2002. - Jeg kender ikke noget til irakisk ret, men det kan meget vel tænkes, at reglerne blokerer for en udlevering.

Sagen står nu sådan, at de irakiske myndigheder ønsker at retsforfølge ham for de forhold, som han er sigtet for i Danmark. Omvendt har Danmark nægtet at udlevere sagens akter.

- Og det vil næppe være muligt at gennemføre en retssag uden sagens dokumenter, vurderer Erbil Kaya.

Irak har i den forbindelse frataget den 20-årige hans pas i forsøget på at holde ham i landet.

Arrestordre ophævet

Omvendt har de danske myndigheder valgt at ophæve den internationale arrestordre sådan at den 25-årige nemmere kan komme til Danmark, sådan at han kan komme for retten i København.

Advokat: LTF-profil mener det seriøst

Det oplyser Andreas Christensen til Ekstra Bladet. Han er anklager i sagen om Paludan-truslerne:

- Det har vi gjort helt undtagelsesvis i forhåbning om, at de irakiske myndigheder i så fald vil lade ham rejse til Danmark, tilføjer han.

At ophæve en international arrestordre af den grund er ellers et særsyn.

Kun sket få gange

Ekstra Bladets research viser, at det inden for de seneste mange år kun er sket under en håndfuld gange, at man har ophævet en international efterlysning.

Den 20-åriges advokat mener, at den danske udenrigstjeneste lader stå til, selvom at anklagemyndigheden gerne ønsker den 20-årige til Danmark.

- Jeg så gerne, at myndighederne, i dette tilfælde Udenrigsministeriet, begyndte at lægge pres på Irak, siger Erbil Kaya og fortsætter:

- Min klient har siden sin løsladelse i oktober 2019 efter tortur i et irakisk fængsel været i vedvarende kontakt med det danske udenrigsministeriet. Dette er også dokumenteret, idet Udenrigsministeriet har skrevet notater om samtalerne med min klient.

- Alligevel er der desværre ikke sket noget, som giver min klient håb om en snarlig tilbagevenden til Danmark. De danske myndigheder bør nu for alvor træde i karakter i forhold til at hjælpe en dansk statsborger hjem til Danmark, tilføjer han.

Rasmus Paludan drog sidste år på turne rundt i landet. Foto: Jonas Olufson

Ministeriet: Vi har internationale aftaler

Hos Udenrigsministeriet vil man af principielle grunde ikke udtale sig om sagen:

- Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med sagen, men vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke give yderligere oplysninger, oplyser Udenrigsrigministeriets pressevagt.

I forhold til sager om udlevering medvidere henviser man til Justitsministeriet.

Hos justitsministeriet har man følgende kommentar:

Rigsadvokaten har ingen kommentarer til den konkrete udleveringssag, da den bliver betragtet som en verserende straffesag.

På et mere generelt plan oplyses det, hvis en lovovertrædelse er begået i Danmark, er det klare udgangspunkt, at den retsforfølges i Danmark.

'Danmark kan imidlertid – under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser – indgå aftaler med andre lande om retshjælp, herunder om overførsel af retsforfølgning', lyder det i et mailsvar fra Justitsministeriet.

'Danmark har – ligesom en række andre lande – tiltrådt Europarådets konvention om overførsel af retsforfølgning i straffesager af 15. maj 1972, der indeholder regler om overførsel fra et land til et andet af retsforfølgning i straffesager.

Overførsel af retsforfølgning til et andet land kan dog også ske, uden at Danmark har indgået en folkeretlig overenskomst med det andet land. Det skal i givet fald ske under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det er ikke ofte, det sker, at et andet land anmoder Danmark om at overtage retsforfølgningen af en dansk straffesag', lyder det endvidere i mailsvaret.