Sigtet løsladt i sag om voldtægt i borgmesters hjem

Politiet er blevet bedt om yderligere undersøgelser i en sag om et påstået sexovergreb i en borgmesters lejlighed i København.

Ordren kommer fra anklagemyndigheden, som skal bruge yderligere oplysninger, før det kan afgøres, om et nu forhenværende bestyrelsesmedlem af Enhedslisten i København skal tiltales.

Manden nægter sig skyldig. Han blev løsladt af Østre Landsret 26. april efter at have været varetægtsfængslet fra 5. april, oplyser specialanklager Sonja Hedegaard i Københavns Politi.

- Der skal ske yderligere efterforskning, siger hun om det videre forløb.

Specialanklageren forventer, at spørgsmålet om tiltale kan afgøres inden længe. Sager om voldtægt hører til i den sagskategori, som skal ekspederes særligt hurtigt.

Det påståede overgreb skal være sket efter en fest i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem. På grund af sagen har hun taget orlov fra sin post.

Efter festen skulle fire personer, heriblandt Ninna Hedeager Olsen, have lagt sig til at sove i den samme seng.

Under et tidligere retsmøde kom det frem, at borgmesteren til politiet har fortalt, at hun i løbet af natten vågnede, fordi hun blev befamlet på brystet af den mand, der senere blev sigtet af politiet.

Der skete dog ikke mere. Borgmesteren lod, som om hun sov, har hun forklaret. Hun har ikke ønsket at anmelde manden for blufærdighedskrænkelse.

Senere skal manden have vendt sig mod en anden kvinde i sengen. På grund af træthed og/eller indtagelse af alkohol var hun - ifølge politiets sigtelse - ude af stand til at sige fra.

Næste dag spiste de fire personer, der havde sovet sammen, morgenmad. Senere henvendte kvinden sig til Center for Voldtægtsofre, hvorefter sagen begyndte at rulle.

Enhedslistens politiske ordfører i Folketinget, Pernille Skipper, har tidligere på Facebook skrevet, at sagen har gjort hende rigtig ked af det.

- Jeg er faktisk temmelig rystet, skrev hun.

Også Ninna Hedeager Olsen har kommenteret sagen på Facebook. Hendes fokus var at få manden til at melde sig selv, lød det.

- Det vidste han heldigvis godt, at han skulle, skrev hun.