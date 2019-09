Sigtet teenagers uhyggelige sms efter hun begravede nyfødt baby i haven

Brooke Skylar Richardson er lige nu i retten sigtet for at have banket sin nyfødte datter til døde og begravet hende, inden hun sendte en uhyrlig besked til sin mor

Brooke Skylar Richardson er sigtet for mordet på sin nyfødte datter.

7. maj 2017 fødte den dengang 18-årige pige fra Ohio en pige, som hun kaldte Annabelle, hvorefter hun begravede hende i sin baghave.

Det skriver blandt andre ABC og News.com.au.

Mordet blev opdaget, da Brooke Skylar Richardson i juli 2017 tog til lægen for at få fornyet sin p-pille-recept. Det var den samme læge, som tre måneder tidligere havde opdaget og gjort hende opmærksom på, at hun var gravid, og da lægen undrende spurgte, hvad der var sket med graviditeten, tilstod hun, at hun havde 'begravet det hele'.

'Min mave er tilbage'

Ifølge anklagerne bankede hun den lille, nyfødte pige, og havde forinden søgt på den gruopvækkende sætning 'sådan kommer man af med en baby' på nettet.

Ifølge Ohio-teenagerens egne advokater trak barnet ikke vejret, da det kom til verden, og der var desuden ikke nogen navlestreng. Derfor, lyder den unge kvindes forklaring gennem advokaterne, gik hun i panik og begravede pigen i haven. Hun havde ifølge dem troet, at der var flere måneder til hun skulle føde. Så da det pludselig skete midt om natten kun 11 dage efter, hun havde opdaget, at hun var gravid, havde hun ikke kunnet se anden udvej end at begrave barnet.

Ved retssagens begyndelse onsdag lagde anklagerne ud med at læse en en sms-besked, som Brooke Skylar Richardson sendte til sin mor.

'Jeg mangler bogstaveligt talt ord for hvor glad jeg er... Jeg glæder mig bogstaveligt talt til bare at kunne klæde mig i noget cute til middagsmaden yayyyy min mave er tilbage og nu tager jeg den her mulighed for at gøre det fantastisk'.

Anklagerne fortalte desuden, at den dengang 18-årige cheerleader kun få timer efter fødslen var i fitnesscentret, hvor hun tog et selfie-billede i spejlet af sin mave.

Billedet, hvor hun holder sin t-shirt oppe for at vise maven frem, sendte hun samme dag som fødslen. I retten blev det vist frem sammen med et billede af den døde babys knogler.

'Jeg skal på college'

Blandt vidnerne i sagen er 21-årige Trey Johnson, som siger, at han mener, han er barnets far. Parret havde haft sex to gange i august 2016 - en af gangene uden beskyttelse, hvor hun ifølge Trey Johnson formentlig er blevet gravid. Han havde ifølge sit eget udsagn ikke fået noget at vide om graviditeten.

Også lægen, William Andrew, som i første omgang havde meddelt Brooke Skylar Richardson at hun var gravid, er blandt vidnerne i sagen. Han har fortalt i retten, at han havde forsikret hende om, at hun ikke behøvede at beholde barnet, hvis hun ikke havde lyst. Han havde vurderet, at hun var omkring 32 uger henne, da hun kom til ham i april 2017. Da havde han ikke set tegn på, at der skulle være noget galt med barnet. På et tidspunkt i løbet af konsultationen havde den unge, gravide kvinde sagt, 'jeg kan ikke have en baby. Jeg skal på college til september'.

- Brooke tog sin egen datters liv, ødelagde alle beviserne for fødslen, og begravede hende så i haven, lød det fra anklagerne.

Lægen havde straks kontaktet politiet, da Brooke Skylar Richardson var vendt tilbage og endt med at tilstå til ham, at hun havde begravet barnet. Politiet sendte to efterforskere, som fandt babyens knogler i haven.

Brooke Skylar Richardson risikerer op til livstid i fængsel, hvis hun bliver dømt.