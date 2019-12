Sikkerhedsstyrelsen advarer mod 'farlig raket'

Hvis man støder på en Outcast Missilraket, når man er ude og handle til nytårsfesten, skal man går en stor bue udenom.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen, som er stødt på den farlige raket ved to forskellige salgssteder. Den pågældende raket er underlagt et salgsstop, men er det til trods stadig en del af nogle sortimenter.

- Det er en fejl, der ikke må ske.

- Importøren har trukket varen tilbage fra markedet, men det er alligevel havnet i et af sortimenterne, som er en samlet pakke med forskelligt fyrværkeri.

- Derfor kan der være forbrugere, som har købt raketten, forklarer kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Lone Brose i en pressemeddelelse.

Hvis man har købt raketten opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til at levere den tilbage til forhandleren eller aflevere den på genbrugspladsen som farligt affald.

Man skal tjekke fyrværkeriet en ekstra gang, hvis man er i tvivl. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Eksploderer for lavt

Det er ikke alle 'Outcast Missilraketter', der er farlige, men kun dem med varenummeret 331.6020 og batchnummeret (parti) 201150-18.

Sikkerhedsstyrelsen testede i april 2019 raketten, hvor det stod klart, at den ikke var sikker. Raketten sprængte i for lav højde, der var glødende nedfald og for lang luntebrændtid.

- Hvis man som forbruger har købt raketten, skal man ikke affyre den, men levere den tilbage til forhandleren.

- Importøren vil igen kontakte salgsstederne for at sikre sig, at der ikke er flere af raketterne til salg, og det følger vi selvfølgelig op på. Det vigtige her og nu er, at ingen forbrugere, som måtte have købt raketten, fyrer den af, uddyber kontorchefen.

Farligt batteri

Sikkerhedsstyrelsen advarede desuden 29. december mod batteriet Intense, der også skulle være taget af markedet.

De kunne dog konstatere, at den alligevel var at finde på markedet. Batteriet blevet testet både i 2017 og 2018, hvor Sikkerhedsstyrelsen udelukkede batteriet, da det har nemt ved at vælte.