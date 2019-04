Sikkerhedsvagt er død efter skyderi foran natklub i Melbourne

En sikkerhedsvagt er død af sine kvæstelser og flere mennesker er såret efter et skyderi uden for en natklub i Melbourne natten til søndag lokal tid.

Den 37-årige vagt blev bragt til hospitalet efter skyderiet, men døde kort tid efter ankomsten.

Det oplyser australsk politi søndag.

- Det ser ud til, at skuddene blev affyret fra en forbipasserende bil og var rettet mod en menneskemængde, der stod uden for natklubben, fortæller Andrew Stamper, politiinspektør i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

Ifølge politiet blev fire mænd ramt af skud foran natklubben Love Machine. Der er tale om tre sikkerhedsvagter og en gæst.

En af mændene kæmper fortsat for sit liv. Der er tale om en 28-årig mand, som er i kritisk tilstand.

To andre mænd på henholdsvis 29 og 50 år har pådraget sig skader, der ikke er livstruende.

- Dette er en forfærdelig handling. Det er en natklub med mange mennesker - en af de travleste natklubber i Melbourne, siger politiinspektør Andrew Stamper.

En polititalsmand oplyser, at skyderiet ikke menes at være terrorrelateret.

Den lokale avis The Age skriver, at efterforskere undersøger, om der er en sammenhæng mellem skyderiet og en motorcykelklubs forsøge på at afpresse natklubbens ejer.

Indtil videre er ingen anholdt i sagen.

Skyderiet fandt sted uden for Love Machine, der ligger i bydelen Prahran i det sydøstlige Melbourne, omkring klokken 03.20.

Masseskyderier er sjældne i Australien, som har en streng våbenlovgivning. Lovgivningen blev indført, efter at 35 mennesker blev dræbt i et masseskyderi i Port Arthur i Tasmanien i 1996.

Masseskyderiet på en café i Port Arthur, hvor den 28-årige australier Martin Bryant skød og dræbte 35 mennesker, blev et vendepunkt for australierne. De krævede nye og strengere våbenlove, og kort tid efter blev blandt andet en tilbagekøbslov vedtaget.

To tilbagekøbsprogrammer samt 26 amnestier mellem 1996 og 2015 har resulteret i, at flere end en million ulovlige skydevåben er blevet indleveret til myndighederne.

Sidste år blev fire børn og tre voksne skudt og dræbt i et såkaldt selvmordsdrab i familiens hjem i delstaten Western Australia. Det er det værste masseskyderi i landet siden Port Arthur.