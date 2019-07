Silkeborg-mænd døde af forgiftning

Obduktion af to mænd på 19 og 20 år, der døde i lørdags, udelukker en forbrydelse

De to unge mænd på 19 og 20 år, som lørdag aften blev fundet livløse i et hus i Silkeborg, er begge døde af hjertestop som følge af forgiftning af et eller flere stoffer.

- Obduktionen udelukker en forbrydelse, og det er også, hvad vi regnede med, siger politikommissær Bent Riber Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Til gengæld peger den retsmedicinske undersøgelse på et eller flere stoffer, som de unge har indtaget. Eksempelvis det receptpligtige lægemiddel, Doltard, som i kraft af noget tom emballage hos mændene hurtigt kom under mistanke efter fundet af de døde.

Analysesvar om et par måneder

- Retsmedicinerne har taget en række prøver, som det typisk tager seks-otte uger at analysere. Når resultaterne foreligger, kender vi forhåbentlig dødsårsagen, siger Bent Riber Nielsen.

Både politiet og de midtjyske narkokonsulenter advarer på det kraftigste unge at eksperimentere med stoffer, hvad enten det er illegale stoffer eller lovligt købt receptmedicin.

