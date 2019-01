Sirenevarsel afblæst: Evakuerede beboere må ikke komme hjem

Voldsom brand i møbelfabrik udløste tidligere et sirenevarsel over Fredericia. Beboere i lokalområdet forbliver evakueret

Opdateret klokken 12.42: Der er ikke længere fare fra røgen i møbelfabrikken. Derfor har Sydøstjyllands Politi afblæst sirenevarslet.

En ildebrand i en møbelfabrik på Vesterballe i Fredericia fik tidligere Sydøstjyllands Politi til at udsende et sirenevarsel over dele af Fredericia. Sirenevarslet er 12.30 blevet afblæst.

I den brændende bygning holder trævirksomheden GH Wood til, skriver Fredericia Dagblad. Også virksomheden Car Next, der sælger brugte biler, har til huse i den nyopførte bygning.

Tæt på den brændende møbelfabrik ligger et boligområde, hvor der også er handicapvenlige boliger. Tidligt onsdag formiddag blev beboerne i området evakueret.

- Selvom at sirenevarslet for Fredericia er afblæst kan beboerne ikke komme hjem, da der stadig er røg fra branden i deres område, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, til Ekstra Bladet.

Er du i røgfanen fra branden i Fredericia, så skal du i god ro og orden søge ud af røgfanen. Er du uden for den, så skal du forblive indendøre. Giv dine pårørende besked om at du er ok. Bliver du dårlig så søg læge. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 9, 2019

Jørn Lindhardt har oplyst til Ritzau, at der umiddelbart ikke er nogen beboere, som er kommet til skade. Ifølge vagtchefen, så har brandvæsnets indsatsleder fået det dårligt og er bragt til hospitalet.

Hvor slemt det står til med indsatslederen vides endnu ikke.

BRAND I INDUSTRIBYGNING



Der pågår i øjeblikket en større slukningsindsats på Vesterballevej i Fredericia.@TrekantBrand er massivt til stede i området.



Hold jer venligst på afstand af området og ude af røgen, og give beredskabet mulighed for at arbejde. pic.twitter.com/H4z2Q2JK1X — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) January 9, 2019

Foto: DANMARKC.TV