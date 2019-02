Skabte kaos i Københavns Lufthavn: Nu er han på fri fod

En midaldrende litauer kan blive i Danmark, til trods for at han trængte ulovligt ind på Københavns Lufthavns område

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): I midten af januar blev Københavns største trafikale knudepunkt, lufthavnen, sat på den anden ende, da en litauer klatrede rundt på taget af Terminal 2, hvorefter han hoppede ned til flyene.

Tirsdag faldt der så dom i sagen ved Københavns Byret, og anklageren, der gik efter 50 dages ubetinget fængsel samt udvisning i seks år til den 37-årige, måtte slukøret pakke retsbogen sammen. Litaueren blev ikke udvist og kunne forlade retssalen som en fri mand, da han allerede har udstået de 14 dages ubetinget fængsel, han blev idømt, i form af varetægtsfængsling.

Dommeren og domsmænd mente nemlig ikke, at anklageren havde ført fyldestgørende bevis for, at litaueren havde bragt flysikkerheden i fare.

- Selvfølgelig er det alvorligt, men vi kan ikke sige, at der var fare som sådan. Derfor bliver du frifundet, afsluttede dommer Lone Molsted retssagen, hvorefter hun fik et lille 'thank you' fra den tiltalte.

Rejselyst

Manden, der kom til Danmark i slutningen af 2017, er ellers en regelmæssig 'gæst' i lufthavnen, hvor han fordriver tiden med at spørge folk, om de har en billet i overskud.

- Lidt ligesom når man tomler på vejen, forklarede han i retten om sin mange lufthavnsbesøg.

Det var også under en af disse visitter, at han fik idéen til at trænge ind på en byggeplads, videre op på taget i Terminal 2 og ned på lufthavnens område.

I retten fortalte han uddybende om sin rejsetrang, at han helst vil til Sydamerika, men på den pågældende dag gik han nærmere efter 'det første og bedste', som anklageren fik kogt tiltaltes svar ned til.

Her blev den ranglede litauer spottet af en pilot, der i samarbejde med andet lufthavnspersonale i ro og orden fik ham overdraget til myndighederne.

Dømt for tiggeri

Litaueren, der i dagens anledning var klædt i grå trøje, et par løse cowboybukser og brune sko, fik, modsat forholdet om indtrængen i lufthavnen, 14 dages ubetinget fængsel for tiggeri. En straf, han allerede har udstået, da han har siddet varetægtsfængslet siden 11. januar.

Ud over de 14 dages ubetinget fik han konfiskeret sin kop, han brugte til at tigge med, samt de 68 kroner, han havde skrabet sammen. Samtidig skal han betale sagens omkostninger.

Dermed er han på fri fod og kan tage til Sydamerika, såfremt han kan få en flybillet.