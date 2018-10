Skabte voldsom ballade: Men hunde var ikke misrøgtede

En større flok hunde i en bil skabte i går tirsdag en del furore i Københavns nordlige udkant. Her frygtede tilfældige forbipasserende, at hundene enten var misrøgtede eller muligvis stjålne.

Politiet blev derfor tilkaldt, og det viste sig, at der ikke var hold i mistankerne.

'Der var ikke tale om hverken misrøgt eller stjålne hunde i en sag, hvor en 37-årig norsk kvinde blev set i Hovedstadsområdet med flere hunde i sin bil', skriver Nordsjællands Politi.

'Sagen udviklede sig tirsdag eftermiddag, hvor kvinden, efter at have luftet nogle af hundene i Bernstorffsparken, blev opdaget af en gruppe borgere, som spærrede vejen for hende, så hun ikke kunne køre væk, og stemningen på stedet udviklede sig i en sådan retning, at politiet blev tilkaldt.

Hundene blev tirsdag aften indbragt til et af Dyreværnets internater. Her blev der ved en nærmere undersøgelse af hundene hos Dyreværnet fundet chip i alle hunde, og oplysningerne fra disse stemmer overens med oplysningerne i de dyrepas, som kvinden har forevist. Desuden blev hundenes almentilstand undersøgt,' lyder det endvidere i pressemeddelelsen.

- Hundeflokken består af fem hunde og otte hvalpe, der er født i maj måned i år. De er alle blevet undersøgt, og der er ingen tegn på, at de har været udsat for misrøgt eller har lidt nød, siger Rikke Christensen-Lee, direktør i Dyreværnet.

'Kvinden var onsdag formiddag til afhøring hos Nordsjællands Politi og har oplyst, at hun var på vej fra Polen til Norge og undervejs ville holde lidt ferie i Danmark. Under hendes ophold har hundene om natten opholdt sig i kvindens bil, hvor de har haft adgang til mad, vand og frisk luft', oplyser politiet endvidere.

Nordsjællands Politi færdigbehandler nu sagen og vurderer i den forbindelse, om der måtte være sket lovovertrædelser.

- Der er ingen tvivl om, at mange borgere har været bekymrede for hundenes ve og vel. Sagen her viser, at der blandt borgerne er en stor interesse for dyrevelfærd men, at det er også vigtigt, at der ikke drages forhastede konklusioner, siger politikommissær Morten Riisager-Pedersen fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.