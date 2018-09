Skadet sejler har ligget i to dage og ventet på hjælp

Midt i Det Indiske Ocean ligger 39-årige indiske Abhilash Tomy lige nu i sin yacht og venter på en multinational redningsindsats, der skal hjælpe ham videre, efter en voldsom vind ramte hans båd under The Golden Globe 2018.

Det skriver CNN.

Han er en af de 18 sejlere, der alene skal sejle 48280 kilometer i The Golden Globe race, som startede 1. juli.

Båden Thuriya's mast knækkede efter Abhilash Tomy var nået 3057,7 kilometer. Han var nået til omkring midten af Det Indiske Ocean sydvest for Perth i Australien, hvor der er langt til land i alle retninger.

De ansvarlige for begivenheden fik en besked fra Abhilash Tomy, hvor der stod:

'ROLLED. DISMASTED. SEVERE BACK INJURY. CANNOT GET UP,' (Rullet rundt. Uden mast. Slem rygskade. Kan ikke rejse mig op. red.)

Og herefter hørte de ikke fra ham i 15 timer. Det satte en bekymring igang.

I en senere satellitbesked sendte Abhilash Tomy hans position med en alarmerende besked, hvor han skrev, han var hårdt såret, og at han muligvis havde brug for en båre, da han ikke kunne gå.

Sidste besked

'CAN MOVE TOES. FEEL NUMB. CAN'T EAT OR DRINK. TOUGH 2 REACH GRAB BAG,' (Kan bevæge tæerne, Er følelsesløs, Kan hverken spise eller drikke, Svært at nå taske. red.)

Sådan lyder den sidste melding, der er sendt fra Abhilash Tomy. Arrangørerne har den opfattelse, at beskederne indikerer at Abhilash Tomy er okay, men at han ligger hjælpeløs et sted på sin båd.

The Maritime Rescue Coordination Center i Canberra, Australien, står for redningsaktionen.

Et mindre fly er sendt fra Perth i Australien, og forventes at ankomme omkring 02:30 natten til mandag den 24. september. Redningsholdet vil samtidig tjekke op på den irske sejler Gregor McGuckin, hvis båd havde ramt samme storm, og som var omkring 144.8 kilometer væk fra Thuriya.

Også australske, indiske og franske mariners fartøjer er sendt af sted for at hjælpe.

En fransk fiskerbåd med medicinske hjælpemidler ombord, forventes at nå Abhilash Tomys båd engang søndag eftermiddag eller aften. Indiske myndigheder har afsendt et militærfly fra Mauritius.