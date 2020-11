Skærpet straf til bandemedlemmer

Landsretten skærper straffen til 13 bandemedlemmer fra hhv. NNV- og LTF-grupperingen for grov vold i en frisørsalon på Nørrebrogade i Kbh. Det oplyser Statsadvokaten i København på Twitter.

Alle domfældte meddeles et opholdsforbud på dele af Nørrebro i mindst tre år og idømmes samlet fængsel i ca. 20 år.

Sådan blev Brothas-medlem afstraffet i frisørsalon af 19 rivaler r

Straffene er hårdere end normalt, fordi retten mener, at det var et opgør mellem grupperinger i bandemiljøet. 11 af de tiltalte er ifølge anklagemyndigheden tilknyttet NNV, mens de sidste to er knyttet til LTF.

Overfaldet fandt sted i september 2018 og skyldtes en intern konflikt i Brothas, der førte til en opsplitning, hvor en fraktion blev til NNV.

Episoden var en af de første i en kort, men voldsom konflikt, der inkluderede skyderier og overfald på primært Nørrebro. Konflikten fik en brat ende, da politiet slog til og anholdt en stor del af den ene gruppering, der havde opslået bandehovedkvarter i et sommerhus på Stevns.

Det ene offer blev blandt andet stukket i halsen med en kniv, slået og sparket, så han brækkede næsen, fik en flænge i baghovedet og snitsår på halsen, mens det andet offer blandt andet blev slået og sparket i ansigtet og på kroppen og stukket med en spids genstand i ryggen og på skulderen. Ofrene selv kunne intet huske, da de aflagde forklaring i byretten.

Ifølge retten var det 31-årige Ali Rebh, som spottede de to ofre gå ind i frisørsalonen. Han ringede og tilkaldte flere af de andre, før han sammen med flere af dem deltog i overfaldet.

Ali Rebh har sammen med Ali Mohammed Hussein Abbas og Khiled Sobhi Barakji fået de hårdeste straffe i sagen på to års fængsel.

For Ali Rebh er de to års fængsel en tillægsstraf, som lægges til en anden dom, han har fået. Rebh er desuden blevet udvist.

26-årige Ali Mohammed Hussein Abbas overværede ifølge anklagemyndigheden, at flere de andre blev tilkaldt og var med til overfaldet.

Khiled Sobhi Barakji var en af dem, der blev kaldt til frisørsalonen. Han deltog også i volden og forhindrede en mand i at forlade salonen.

Overfaldet stod ifølge Københavns Politi på i 18 minutter. Nogle af de dømte var ikke med til at slå, sparke eller stikke. De stod for eksempel ved døren til frisørsalonen. En enkelt var inde i salonen i kun 48 sekunder.

Erkender brutalt overfald: Bandeleder dømt

Der kører i øjeblikket også en anden sag, hvor flere folk, der ifølge anklagemyndigheden er knyttet til Brothas, anklages for fem drabsforsøg, der skal være sket i tiden efter overfaldet i frisørsalonen.

I den sag ventes en skyldkendelse senere på måneden.