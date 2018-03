Skærpet straf til mand som stod bag overfald på kvinde fra Skat

Overfaldet fandt sted på kvindens bopæl ved Silkeborg for præcis et år siden

Vestre Landsret har netop skærpet straffen mod den iranske forretningsmand Mahmoudreza Mirsepasi, som sidste år betalte 50.000 kroner til to mænd for at overfalde en kvinde, der var ansat ved Skat.

Overfaldet fandt sted på kvindens bopæl ved Silkeborg for præcis et år siden.

I byretten blev Mahmoudreza Mirsepasi idømt halvandet års fængsel for at have fået de to mænd til at overfalde kvinden. Vestre Landsret har onsdag formiddag sendt manden tre og et halvt år bag tremmer.

Motivet til afstraffelsen var, at Mahmoudreza Mirsepas var utilfreds med kvindens behandling af hans skattesag.

Ved overfaldet tidligt om morgenen i udkanten af Silkeborg pådrog kvinden sig flere kæbe- og ribbensbrud efter at være blevet slået flere gange med knyttet næve i ansigtet og på kroppen.

Helt uacceptabelt

Retsformanden i Vestre Landsret Svend Bjerg Hansen lagde blandt andet vægt på, at overfaldet var sket i kvindens hjem.

- Enhver frygter, at en maskeret gerningsmand står foran ens dør. Det er helt uacceptabelt, at noget sådant kan ske i Danmark. Man kan kun forestille sig en ting, der er værre end at blive overfaldet af en maskeret mand i sit eget hjem, og det er, at det går ud over ens familie, sagde retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage erkendte i sin procedure, at der er tale om et meget groft forhold.

- Men tre og et halvt års fængsel er ikke i overensstemmelse med retspraksis. Heller ikke selv om straffen skal hæves med en tredjedel, når volden udøves mod personer i et offentligt hverv, siger Mette Grith Stage.

Hun vil nu forsøge at få sagen prøvet ved Højesteret.

Det var anklagemyndigheden, der i sin tid ankede dommen på de halvandet års fængsel.

