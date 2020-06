Skærpet strafzone i Vollsmose

Efter flere skudepisoder i Vollsmose, hvor blandt andet en person onsdag blev dræbt og en anden hårdt såret, har Fyns Politi besluttet at oprette en skærpet strafzone i området.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Strafskærpelsen betyder, at straffen for visse former for utrygshedsskabende kriminalitet kan forhøjes med op til det dobbelte.

Den skærpede strafzone gælder foreløbigt fra torsdag 25. juni klokken 20.00 til torsdag 2. juli klokken 15.00.

'I det område, hvor den skærpede strafzone gælder, er der nu risiko for at få forhøjet straffen for kriminelle handlinger op til den dobbelte. Dermed sender vi et klart og tydeligt signal til det kriminelle miljø om, at politiet er parat til at tage alle midler, vi har til rådighed, i brug for at få bragt de kriminelle handlinger til ophør. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at genskabe trygheden for borgerne', siger politidirektør Arne Gram i pressemeddelelsen.

Her gælder den dobbelte straf

Mod Øst: Fra det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé langs Vollsmose Allés østlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti op til stien, der deler Hybenhaven og Birkeparken og afgrænser Birkeparken i nordlig retning (på kortet navngivet 'Birke-parken Nord').



Mod Nord: Den nordlige side af stien, der deler Birkeparken og Hybenhavn (på kortet navngivet ”Birkeparken Nord”) til stien, der løber nord-syd og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken mod vest (på kortet navngivet 'Nordre parkvej').



Mod Vest: Vestlige side af stien, der løber i sydlig retning og afgrænser det grønne areal bag Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken (på kortet navngivet som ”Nordre Parkvej” og ”Søndre Parkvej”) til den møder den sti nord for Lærkeparken, som på kortet er navngivet 'Åsum Tværsti'.



Mod Syd-vest: Nordlig side af stien nord for Lærkeparken (på kortet navngivet 'Åsum Tværsti') samt vestlig side af sti vest for Lærkeparken på kortet navngivet som ”Sti Lærkeparken Vest” fortsættende i en lige linje til Åsumvejs sydlige side.



Mod Syd: Langs Åsumvejs sydlige side inkl. kørebaner og cykel/gangsti frem til det sydøstlige hjørne af krydset Åsumvej/Vollsmose Allé.



Visitationszonen i Vollsmose og dele af Odense, som blev indført den 18. juni, er fortsat gældende.

