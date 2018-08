Skaffede terror-riffel af vejen: Kræver nu Brothas-medlem dømt for pistol

Risikerer mange års fængsel for pistol, fordi den ifølge tiltalen skulle benyttes under bandekonflikten

Et 23-årigt medlem af Brothas, der hjalp terroristen Omar El-Hussein med at fjerne hans M95 automatriffel efter angrebet på ’Krudttønden’, risikerer nu en ny og langvarig fængselsstraf for besiddelse af en ni mm. Neuhausen pistol med syv skarpe skud.

Politiet fandt pistolen klemt fast i et trådhegn i et buskads i Mjølnerparken den 23. oktober sidste år - samme dag som 15 bandefolk fra Loyal To Familia, ifølge politiet, havde forsøgt at få ram på flere Brothas-medlemmer i Mjølnerparken og på Hothers Plads.

Politiet frygtede en gengældelse fra Brothas og satte massivt ind i Mjølnerparken med sprængstof- og patruljehunde. En hund gav hals og i et buskads fandt politiet Neuhausen-pistolen, der ikke kunne ses udefra. Politiet mener, der var tale om et ’pulje-våben’, som lå klar, hvis Brothas fik brug for det.

Svag dna-test

Pistolen blev undersøgt for fingeraftryk og dna. Dna-testen knyttede pistolen til den 23-årige Brothas, der nu er blevet tiltalt.

Men dna-analysen er svag. Den siger, at der er en sandsynlighed på 1300 gange for, at dna-sporet stammer fra den 23-årige - og ikke fra andre. Men for at en dna-test skal regnes for sikker, skal sandsynligheden være 1:1.000.000.

Da den 23-årige blev anholdt og fremstillet i dommervagten 18. december sidste år, sigtet for besiddelse af pistolen, løslod dommeren ham da også, fordi dna-testen var svag, og der således ikke var en særligt bestyrket mistanke.

Men Østre Landsret var uenig og fængslede den 23-årige, der stadig sidder i varetægt. Anklagemyndigheden har nu rejst tiltale ved et nævningeting, hvor han også kræves dømt efter bandeparagraffen 81a, der fordobler straffen. Derfor risikerer den 23-årige seks-syv års fængsel for våbenbesiddelsen.

– Det var til min store overraskelse, at landsretten fængslede min klient på særligt bestyrket mistanke, når dna-testen er så svag. Han nægter sig stadig skyldig, siger forsvarer Mette Grith Stage, der kalder sagen en indiciesag.

Riffel i sort pose

Anklagemyndigheden mener også, det er skærpende, at han i september 2016 fik to et halvt års fængsel for at have bortskaffet terroristen Omar El-Husseins M95 riffel efter angrebet på ’Krudtønden’, hvor filminstruktøren Finn Nørgaard blev dræbt og flere politifolk såret.

Den 23-årige og en kammerat, BH, fra Mjølnerparken fik overrakt en sort plasticpose med M95 riflen fra Omar El-Hussein med ordet ’her’.

De bar våbnet genem et grønt område i Mjølnerparken og smed riflen ved banen, hvor politiet senere fandt den. I retten erkendte den 23-årige og kammeraten, at de på det tidspunkt godt vidste, at Omar El-Hussein netop havde angrebet krudttønden. Men den 23-årige var ikke klar over, at det var mordvåbnet, der lå i den sorte pose.

Det fandt retten dog bevist, at han godt vidste. BH fik tre års fængsel for forholdet, mens den 23-årige fik to et halvt år.

Se også: To bandefolk sigtet for våben: Dommer forkaster dna-bevis