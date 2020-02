Skal i fængsel efter våbenkup

Fire haglgeværer og en riffel med tilhørende ammunition var udbyttet, da der i maj sidste år blev begået indbrud i en villa i Grenaa.

Tirsdag er en 43-årig mand fra Djursland blevet dømt i sagen. Straffen er blevet fastsat til fængsel i to år og otte måneder, oplyser Østjyllands Politi om dommen, der er afsagt af Retten i Randers.

Et tip i efteråret gav politiet et gennembrud. På en adresse på Djursland fandt betjente og hunde i oktober de stjålne våben, som var gravet ned i et græsareal, oplyser politiet i en pressemeddelelse om sagen.

I forbindelse med fundet blev den 43-årige varetægtsfængslet. Og tirsdag har retten fundet manden skyldig i under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af og transporteret de fem våben.

Manden, der også blev dømt for en mindre mængde amfetamin, overvejer nu, om han vil anke til landsretten.

I samme sag var to andre mænd også tiltalt. Men der var ikke beviser for, at de havde været indblandet. Derfor er de blevet frifundet.