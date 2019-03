Skal på anklagebænken om to måneder

Sagen med den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler, der sammen med en jævnaldrende mand er tiltalt for at tjene 326.000 kroner på at arrangere 109 gangbangs, skal for Retten i Randers 16. maj

Så er der sat dato på det, der formentlig bliver noget af et tilløbsstykke, når eks-lokalpolitikeren i Syddjurs Kommune, Per Zeidler, sammen med en anden mand skal for Retten i Randers torsdag 16. maj klokken ni.

Her er der afsat en enkelt retsdag til sagen, hvor den 55-årige, tidligere lokalpolitiker blandt andet er tiltalt for at have tjent 326.000 kroner på at arrangere gangbangs, hvor kvinder på skift havde sex med 8-10 betalende mænd på forskellige adresser i hele landet.

Per Zeidlers valgplakater var en del af den kommunale valgkamp i 2017, indtil han blev afsløret i angiveligt at arrangere gangbangs. Foto Ernst Van Norde

Den nu fraskilte far til to voksne sønner tiltales ved Retten i Randers for at have planlagt og rekrutteret kvinder - og en pige på kun 16 år - til gangbangs. Den kendte eks-politiker tiltales også for udbredelse af børneporno.

I en periode på cirka halvandet år fra april 2016 til november 2017 har Per Zeidler og en 55-årig mand ifølge anklageskriftet arrangeret og afholdt ikke mindre end 109 gangbangs på forskellige adresser i Danmark.

Sådan lyder hovedessensen af tiltalen i den opsigtsvækkende sag, som forud for kommunalvalget i 2017 fik Per Zeidlers politiske karriere til at kollapse.

Tæt på selvmord

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Per Zeidler, som i en artikelserie i Adresseavisen Syddjurs sidste sommer blandt andet fortalte, at han som en konsekvens af sagens skandaliserende virkninger havde forsøgt at begå selvmord, men blev reddet i sidste øjeblik af et ældre, tysk ægtepar.

Ifølge det omfattende og 11 sider lange anklageskrift i sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, planlagde Per Zeidler og hans jævnaldrende, medtiltalte mand blandt andet sex-orgierne ved at fastsætte priser, rekruttere kvinder og fotografere kvinderne til annoncer.

Herefter betalte de deltagende mænd - oftest 8-12 stykker ad gangen - de to tiltalte for på skift at have sex med en eller flere kvinder.

Arrangementerne har ifølge anklageskriftet været en særdeles lukrativ forretning for de to midaldrende mænd, der skal have haft en fortjeneste på i alt 326.000 kroner på de mange gangbangs i forsamlingshuse og andre lejede lokaliteter.

Skulle udfylde 'menukort'

Det har heller ikke været muligt onsdag formiddag at komme i kontakt med Per Zeidlers forsvarsadvokat Henrik Garlik Jensen. Han bekræfter dog over for TV 2 Østjylland, at sagen er berammet til 16. maj, og at der er afsat én dag til retsmøde. Henrik Garlik Jensen vil i sit korte interview med den regionale tv-station ikke svare på, hvorvidt der bliver tale om en tilståelsessag eller en domsmandssag.

Det har således heller ikke været muligt at få oplyst, om Per Zeidler vil tilstå nogle af de i alt 111 forhold i anklageskriftet.

Det tidligere byrådsmedlem i Syddjurs Kommune blev landskendt i november 2017, da Aarhus Stiftstidende kunne afsløre, hvordan han havde deltaget i og været med til at arrangere de såkaldte gangbangs (på dansk: gruppeknald).

I kølvandet på afsløringerne kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan pigerne inden sexorgierne skulle udfylde menukort. Her skulle de blandt andet sætte kryds, hvis de var indforståede med eksempelvis: ’Sex m. kondom’, ’sprøjt i mund’, ’slug’, ’deep throat - sutte pik helt til roden’.

Ekstra Bladet var i den forbindelse i kontakt med flere kilder, som fortalte, at jo flere punkter der blev tjekket af, jo flere penge ville pigerne angiveligt få som betaling for deres deltagelse.

