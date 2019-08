Skal udleveres: Bombemistænkt i retten med håndklæde over hovedet

Retten i Malmø har besluttet at udlevere en 22-årig svensker, der er mistænkt for eksplosionen ved Skattestyrelsen i København

MALMØ (Ekstra Bladet): Tingsrätten i Malmø har besluttet at udlevere den 22-årige svensker, som tirsdag blev anholdt og mistænkes for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen på Østerbro i København forrige tirsdag.

Det fremgik ikke af kendelsen, hvornår udleveringen finder sted. Manden har efter svensk lov mulighed for at klage over beslutningen om udlevering til 23. august.

Han forbliver varetægtsfængslet, hvilket han kan klage over i fem dage. Argumentet for varetægtsfængsling er blandet andet flugtrisiko og frygt for, at manden på fri fod kan påvirke politiets efterforskning.

En række effekter beslaglagt i forbindelse med pågribelsen af den 22-årige vil bliver overdraget til dansk politi.

Politi og anklager holdt efter dagens retsmøde en kort briefing. Foto: Ekstra Bladet

Anklager Kristina Lindhoff Carleson pointerede ved en pressebriefing efter retsmødet, at der er tale om en dansk efterforskning, og at de svenske myndigheder derfor ikke kommer til at kommentere selve sagen. Hun understregede desuden, at Sverige samarbejder med Danmark.

Adspurgt ønskede Carleson ikke at kommentere, hvorvidt der er mistanke om, at en 23-årig mistænkt opholder sig i Sverige.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der vil blive indledt en selvstændig efterforskning i Sverige.

Håndklæde over hovedet

Tilhørerrækkerne var ved retsmødets begyndelse i sal 30 klokken 13.30 fyldt, og den mistænkte, som var iført en orange T-shirt, bar et håndklæde over hovedet, så hans ansigt ikke kunne ses.

Dommeren bad ved retsmødets begyndelse manden tage håndklædet til side, så han kunne se den mistænktes ansigt.

Den mistænkte har sin beskikkede forsvarer Anders Malm ved sin højre side.

Foto: Ritzau Scanpix

Anklager Kristina Lindhoff Carleson argumenterede i retten for, at den 22-årige skal udleveres på baggrund af en nordisk arrestordre. Hun bad derudover om dørlukning.

Ud over udlevering har retten ved dagens møde taget stilling til varetægtsfængsling og de beslag, der er foretaget i forbindelse med pågribelsen af den 22-årige.

Dommeren valgte at imødekomme kravet om dørlukning, men bad inden lukningen om, at der blev oplyst, hvad politiet har beslaglagt. Det drejer sig om computer, flere mobiltelefoner, usb-stik, en PlayStation, hukommelseskort samt tøj og sko.

Derpå blev pressen bedt om at forlade salen.

Hidtil ustraffet

Den 22-årige har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet i Sverige og har modsat sig udleveringen. Derfor har han inden for tre døgn skullet stilles for en dommer i udleveringsspørgsmålet.

Manden er hidtil ustraffet.

Ud over den 22-årige er en 23-årig svensk mand mistænkt i sagen. Han er efterlyst internationalt. Den pågældende har tidligere været politisk aktiv og har en voldsdom.

Begge mænd blev tidligere på ugen fremstillet in absentia ved Københavns Byret. Her blev der afsagt kendelse om, at de beskyttes af navneforbud.

Den 22-årige blev anholdt uden for Malmø. Foto: Philip Davali

