Skandale om teledata spiller ind i tredobbelt drabssag

Mand, der mistænkes for drab på tre ældre mennesker på Østerbro, har fået sin fængsling forlænget med to uger, hvor fængslings-perioderne tidligere har været på fire uger ad gangen

Teledata-skandalen påvirker nu også drabssagen, hvor James Schmidt er sigtet for drab på tre ældre mennesker fra samme boligområde på Østerbro i København – og foreløbigt sigtet i retten for to af drabene.

Hans varetægtsfængsling blev i dag blot forlænget i 14 dage, hvor det hidtil har været fire uger.

- Baggrunden for det er, at der i sagen indgår telefonoplysninger som en del af fængslingsgrundlaget, og Rigsadvokaten har besluttet, at anklagemyndigheden indtil videre indtil 18. oktober ikke må anvende teleoplysninger, siger sagens anklager Søren Harbo, der dog ikke selv mødte ved dagens fristforlængelse.

Samtidig bad den mødende anklager Københavns Byret om et retsmøde, hvor hele grundlaget for varetægtsfængsling uden anvendelse af teledata skal prøves, som instruksen også lyder fra Rigsadvokaten.

Det har anklagemyndigheden nu altså fået 14 dage til.

- Jeg skal understrege, at det er vores vurdering, at der fortsat er grundlag for varetægtsfængsling, siger Søren Harbo.

Sagen kører bag lukkede døre.