Skandale udsatte rocker-sag

En 52-årig mand var muligvis aldrig blevet stukket ihjel på åben gade i Holbæk, hvis en anden retssag om et voldsomt opgør mellem mænd med løse forbindelser til to rivaliserende grupperinger i Holbæk ikke var blev udsat tilbage i august 2019 - og igen under corona-krisen i maj.

En af de to nu drabssigtede fætre, en 27-årig mand med en position i udkanten af rockergruppen Bandidos, er nemlig sammen med tre andre mænd tiltalt i den ualmindeligt brutale, snart to år gamle voldssag.

Den har ifølge anklageskriftet udspring i en bitter konflikt og et groft overfald med økse, hamre, bat, tramp og spark på tre teenagere fra den såkaldte 'Vanggruppe' tilbage i oktober 2018.

'Vanggruppen' lå på det tidspunkt ifølge anklageskriftet i strid med Bandidos.

Hugget ned med økse

Økse-sagen blev dog med kort varsel udsat på ubestemt tid på grund af skandalen om upålidelige tele-oplysninger og igen i maj på grund af den generelle corona-nedlukning af Danmark.

Den 27-årige sjællænder havde siddet varetægtsfængslet i 10 måneder, bekræfter kilder overfor Ekstra Bladet. Men han blev sidste efterår løsladt på stedet, da der opstod usikkerhed om teledata-beviserne.

Et af ofrene blev efter anklagerens opfattelse hugget i baghovedet og over fingrene med en økse. En anden blev slået og trampet på, mens han lå ned, mens nok en kammerat blev slået i ryggen og på den ene skulder med en hammer og tildelt flere øksehug.

Manden nægter sig skyldig i voldssagen. Men var han blevet dømt, havde han muligvis ikke været på fri fod nu.

Drabet, han nu er sigtet for, skete tirsdag formiddag på Lindevej i Holbæk. Politiet vurderer, at det overfald ikke er knyttet til konflikter i områdets bandemiljø.

- Der er snarere tale om et internt opgør mellem flere, der kender hinanden fra lokalområdet, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Øjenvidner så overfald

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet blev den 27-årige mand og hans medsigtede et år ældre fætter onsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i Retten i Holbæk. De nægter sig skyldige.

En 43-årig mand er også sigtet i drabssagen. Han var udeblevet fra afsoning og er derfor straks gået i gang med at afsone tre måneders fængsel i en sag om narko og våben-besiddelse.

Det 52-årige offer afgik efter overfaldet ved døden på Holbæk Sygehus. Flere vidner overværede overfaldet på Lindevej, men det er uklart, hvad baggrunden for det dødbringende optrin kunne være.

Grundlovsforhøret blev gennemført bag lukkede døre.

Planen er nu, at øksevoldssagen kommer til at køre over ni retsdage fra september. Der ventes at falde dom i den sag inden udgangen af 2020.

Kærlige hilsner til den dræbte

På gerningsstedet for drabet i Holbæk har ofrets nærmeste familie og nære venner efterladt blomster, lys og mindeord til ære for den dræbte mand. Foto: Alexander Klug

På gerningsstedet for overfaldet på den 52-årige mand i Holbæk lå der ved middagstid torsdag flere buketter, hvoraf flere var friske.

Der var også et håndskrevet kondolence-kort rettet mod knivofrets pårørende og en smuk sten indgraveret med ordet 'Kærlighed'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den afdøde mands nærmeste familie. Ingen har haft overskud til at udtale sig.

- Det er for tidligt, sagde et familiemedlem.

Den afdøde beskrives af flere kilder som en vellidt skikkelse i Holbæk, og han har mange følgere på Facebook.