Skandaleombrust bagmand vil genskabe katastrofefestival

Den opportunistiske forretningsmand Billy McFarland forsøgte i 2017 at stable en luksuriøs musikfestival på benene på øen Great Exuma i Bahamas, men det hele endte i en gigantisk fiasko.

Han sidder nu indespærret med en fængselsdom på seks år for svindel.

Billy McFarland, bagmanden bag den skandaleramte Fyre festival, sidder nu i fængslet.

Men på trods af den voldsomme fiasko, er en af skaberne bag, rapperen Ja Rule, nu klar til at give arrangementet en ny chance.

- Midt i kaos er der muligheder. Jeg arbejder på en masse nye ting.

- Det er den mest ikoniske festival, som aldrig fandt sted. Så jeg har planer om at skabe den mest ikoniske musikfestival, men det hørte du ikke fra mig, siger rapperen til mediet TMZ.

Ja Rule hittede i 2001 sammen med sangerinden Ashanti med sangen "Always on Time", der indtog førstepladsen på den amerikanske Billboard-hitliste i to uger.

Siden er han blevet entreprenør og forsøger lige nu at skabe en ny app, hvor man kan booke kunstnere til at optræde.

Appen kunne også ses under udvikling i dokumentaren "Fyre" på Netflix, der med optagelser fra selve festivalen, og ugerne der ledte op til, viser, hvordan McFarland svindler sig frem til skabelsen af festivalen.

Ja Rule har endnu ikke selv set Netflix-dokumentaren. Han kalder hele oplevelsen for "hjerteskærende".

- Jeg ved, at den er populær. Måske jeg vil se den en dag. Men jeg oplevede det. Jeg behøver ikke at se det.

- Det er ikke sjovt for mig. Det var hjerteskærende. Jeg ville have festivalen til at være speciel og fantastisk, men det lykkedes ikke, siger han.

Gæsterne til Fyre Festival rev i 2017 billetterne væk på få dage og betalte helt op til 90.000 kroner for dem. De blev blandt andet lovet adgang til øen med privatfly og gourmetforplejning under opholdet.

Kunstnere som Disclosure, Major Lazer, Pusha T og Blink 182 var på plakaten, men ikke en eneste kunstner indtog scenen, der for øvrigt ikke var færdigopstillet, da et stort regnskyl stoppede arbejdet, dagen før at gæsterne landede på øen.

De blevet lovet luksussuiter, der i stedet viste sig at være efterladte nødhjælpstelte og maden var et stykke toastbrød. Der var heller ingen vand.

Supermodellerne Kendall Jenner og Bella Hadid havde blandt andre mod betaling reklameret for festivalen på det sociale medie Instagram. De informerede bare aldrig om, at det var en reklame.

To af gæsterne til festivalen, Seth Crossno og Mark Thompson, er hver blevet tilkendt 2,5 millioner dollar - 16 millioner kroner - i erstatning.