Skandaleramt hashsag vokser: Landsdommer får kritik

I forvejen er to anklagere sigtet for tjenestemisbrug. Nu får også en landsdommer kritik for sin opførsel

Den Særlige Klageret kritiserer en landsdommer for at have rost to politividner i den skandaleombruste hashsag kaldet Nordlys-komplekset.

I forvejen er to anklagere sigtet for tjenestemisbrug og for at påvirke flere politividner, og nu vokser sagen altså yderligere, skriver DR.

Den Særlige Klageret, der træffer afgørelser i disciplinære sager vedrørende dommere og andet juridisk personale ved landets domstole, betegner det som upassende opførsel, at landsdommeren i en samtale med en anklager talte rosende om to politiagenter, der var helt centrale vidner.

En ros, som anklageren efterfølgende sendte videre til vidnerne i en mail.

- Retsformanden landsdommer (navn slettet, red.) bad mig specifikt om at overbringe en hilsen til jer begge - for en fremragende indsats - og ja det er direkte citat, står der ifølge DR i mailen.

Anklageren, som har sendt mailen, er ikke en af de to sigtede anklagere i den store hashsag.

Mailen med emnet "Roser fra Landsretten" fremgår af kendelsen fra Den Særlige Klageret.

- Han var meget imponeret over jer og syntes, I var imponerende dygtige til at svare på alle de mange spørgsmål, lød det i mailen fra anklageren.

Men det er helt galt, at en dommer kommer med sådanne tilkendegivelser, lyder kritikken:

- Klageretten finder det utilbørligt, at landsdommer (navn slettet, red.) forud for domsafsigelse i en straffesag har rost to politividners dygtighed, lyder det blandt andet i afgørelsen fra klageretten.

Dommeren har ifølge DR forklaret, at han tilfældigvis mødte anklageren, da sagen var afsluttet i juni 2016, men inden dommen var afsagt.

De to holdt typisk et møde om anklagerens præstation i landsretten. Og her kan han godt have udtrykt tilfredshed med politividnernes forklaring, har han forklaret over for klageretten.

- Jeg vil derfor ikke afvise, at jeg har udtalt, at anklageren, hvis lejligheden bød sig, kunne gøre politiagenterne bekendt med, at de på fyldestgørende og dygtig måde afgav vidneforklaring om deres viden og iagttagelser vedrørende hashhandlen i Pusherstreet, har landsdommeren sagt.

Men så langt må en dommer altså ikke gå, lyder det i afgørelsen.

- Klageretten udtaler derfor sin misbilligelse, står der ifølge DR.

Dommeren tager kritikken til efterretningen, oplyser han.

/ritzau/