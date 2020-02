Skar halsen over på Instagram-stjerne: Nu erkender han drab

21-årige Brandon Clark siger undskyld for at at have lagt blodige billeder af sit offer på nettet

Det var i ren og skær jalousi, at 21-årige Brandon Clark fra New York 14. juli sidste år skar halsen over på den 17-årige Instagram-stjerne Bianca Devins, efter hun havde kysset en anden mand.

Umiddelbart efter drabet lagde gerningsmanden billeder af teenagepigens blodige lig ud på Discord - et stort, socialt medie for gamere.

Mandag erklærede Brandon Clark sig skyldig i drabet. Han undskyldte til alle, der kendte den unge Instagram-stjerne og beklagede, at han havde delt fotos af hendes lig på internettet. Foto: Politifoto

Da medlemmer af det sociale medie opdagede de gruopvækkende billeder, kontaktede de straks politiet.

Men ifølge NBC var det først efter, at den 21-årige selv havde ringet til politiet og fortalt om drabet og truet med at gøre skade på sig selv, at han blev anholdt.

'Da betjentene nærmede sig manden, begyndte han omgående at stikke sig selv i halsen med en kniv', oplyste politiet i en pressemeddelelse 16. juli.

I går, mandag 10. februar, erklærede Brandon Clark sig i retten skyldig i mordet på Bianca Devins, og ifølge Daily Mail, NBC og det lokale medie Syracuse News kræver anklageren den maksimale straf på 25 år.

I første omgang havde han ellers nægtet sig skyldig i drabet.

Anklageren kræver den maksimale straf til Brandon Clark for mordet på Bianca Devins. Foto: Privatfoto

I retten har Brandon Clark indrømmet, at han skar i Bianca Devins' hals flere gange efter at have set hende kysse med en anden mand til en koncert. Gerningsmanden fortalte også, at han og Bianca Devins ikke var i et forhold, men blot var venner.

Clark is answering questions from the prosecution about the details of the killing. This is quite graphic. Clark agrees that he "sliced" Devins' throat multiple times.



The victims' family is in the courtroom. pic.twitter.com/ls5xQCl5ap — Melissa Krull (@MKrullTV) February 10, 2020

Han forklarede, at han valgte at erkende sig skyldig af hensyn til både sin og offerets familie, som dermed kan undgå et langt og opslidende forløb i retten. Derefter henvendte han sig til dommeren, undskyldte for sine handlinger og sagde, at Bianca Devins 'ikke havde fortjent det, der skete med hende'.

Bianca Devins havde tusindvis af følgere på Instagram. Foto: Privatfoto

- Jeg tror, jeg er nødt til at erkende, at jeg ikke kan gøre det, jeg har gjort, om, hvor meget jeg end gerne ville, sagde den 21-årige i retten ifølge Spectrum Local News.

- Jeg undskylder til alle, der kendte og elskede hende. Jeg undskylder til alle, der er påvirket af dette - alle, der så det forfærdelige billede af hende. Jeg ved, at undskyld ikke er nok og det sletter ikke det, jeg har gjort. Jeg ville ønske, at jeg havde mere at give, lød det videre.

Brandon Clarks straf forventes at blive udmålt til april.