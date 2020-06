Skar halsen over på sin kæreste: Nu er han dømt

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Den 63-årige Jørgen Schiøtt Hansen er idømt 12 års fængsel for sidste år at have dræbt sin jævnaldrende kæreste.

Det har en enig domsmandsret netop meddelt.

Kvinden havde kort forinden gjort det forbi med den nu dømte, har han selv forklaret under retssagen, hvor han dog har nægtet sig skyldig i drab, da han efter eget udsagn ikke kan huske det.

Jørgen Schiøtt Hansen husker dog at have trukket liget af kvinden ind i soveværelset og lagt to roser oven på hende.

Derefter satte han sig i sofaen i stuen og drak rødvin. På et tidspunkt skiftede han tøj for siden at køre sydpå og ende i Tyskland i sin bil. Politiet fik sporet ham via teleoplysninger fra hans mobil, og tysk politi anholdt manden 3. oktober ved Kruså.

I Jørgen Schiøtt Hansens bil lå der ved anholdelsen stadig kniven, strømpistolen og en pose med hans blodige bukser. På alle tre ting fandt kriminalteknikerne blod og dna fra den dræbte kvinde. Også den dræbtes nøgler til lejligheden lå i bilen, og i lejligheden var der et sålaftryk fra hans sko afsat i hendes blod.

Den dømtes forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, bad i sin procedure domsmandsretten om at idømme hendes klient rettens mildeste dom.

Dommeren mente dog ikke, der var noget formildende i de omstændigheder, at manden havde været oprørt efter kærestens beslutning om at gå fra ham.

- En kæreste skal have lov at slå op med folk uden at blive slået ihjel, sagde han.

Den dømte, som er klædt i sort fra top til tå, forlod retslokalet med sin forsvarer for at drøfte eventuel anke. Hun vendte tilbage uden ham og meddelte, at der havde været en episode, hvorfor hendes klient ikke ville indfinde sig i retslokalet. Han har valgt at modtage dommen.

Betina Hald Engmark ønskede ikke at delagtiggøre Ekstra Bladet i, hvad der var sket med hendes klient, eller yderligere kommentere dommen.

