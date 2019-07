Skar taget af bilen i hedebølgen - så røg nummerpladerne

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et par nordjyske ungersvende har åbenbart haft svært ved at klare hedebølgen.

For de unge mænd besluttede sig nemlig for at skabe lidt mere luft i den ene af mændenes Suzuki Baleno.

De greb derfor resolut en vinkelsliber og skar hele taget af bilen.

Og dermed var den kedelige Suzuki forvandlet til en laber og sommersmart cabriolet.

Betjente fra Nordjyllands Politi så imidlertid det særegne køretøj parkeret i den sydøstlige del af Aalborg.

Og så var det slut med at køre i den bil. Nummerpladerne blev nemlig klippet af på stedet.

'Et lille sommerprojekt'

- De havde fjernet både tag, dørstolper og vinduesrammer på bilen, oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet har den unge mand forklaret, at han skar taget af bilen som et lille sommerprojekt.

- Nok er der særdeles varmt i disse dage, men bilens konstruktion og stabilitet er jo helt og aldeles ødelagt ved sådan en manøvre. Det er altså både ulovligt og farligt.

Derfor måtte vi også klippe nummerpladerne på stedet, ligesom ejeren blev sigtet for at overtræde færdselsloven, og han modtager efterfølgende en bøde, oplyser vagtchefen.

Den forvandlede bil går også en helt ny og knap så glorværdig fremtid i møde.

Den bliver sendt til skrot.