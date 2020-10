Skarpt udbytte: Politiet jagter våben og narko

Tre stikvåben, to slagvåben, en mindre mængde narkotiske stoffer og et kontant beløb af ukendt størrelse.

Det er indtil videre det skarpe udbytte af Østjyllands Politis arbejde i den visitationszone, som i sidste uge blev oprettet i det vestlige Aarhus, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Der er tale om en midlertidig, forstærket indsats i forhold til det kriminellle bandemiljø. Det indebærer også, at straffen kan blive forhøjet ved lovovertrædelser i det berørte lokalområde

Pres på bandemiljø

Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiindspektør i Østjyllands Politi, fortæller, at politiet har foretaget 56 visitationer og ransaget 11 køretøjer i visitationszonen, og han glæder sig over, at politiet efter hans opfattelse har været 'meget synlige'.

- Siden vi indførte zonerne, har der været relativt roligt i området, men vi er meget bevidste om, at det kan ændre sig, og derfor fastholder vi vores pres på bandemiljøet, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Han betegner ordningen som et nyttigt værktøj til at skabe ro og tryghed for områdets beboere.

Den særlige visitations- og strafskærpelseszone fastholdes foreløbig i de næste 14 dage med mulighed for en forlængelse.