Skattechef: Ansatte bliver truet - men angreb er i anden liga

Det sker indimellem, at ansatte fra Skattestyrelsen modtager ubehagelige beskeder eller bliver truet, men det har ikke været på et niveau, som kunne pege i retning af en eksplosion.

Det fortæller Merete Agergaard, der er direktør for Skattestyrelsen, efter at styrelsens bygning på Østerbro i København tirsdag aften blev ramt af en eksplosion.

- Vi oplever fra tid til anden, at nogen er vrede på os og truer en medarbejder verbalt eller sender ubehagelige beskeder.

- Men vi har mig bekendt aldrig nogensinde modtaget trusler, der ville kunne kobles med den eksplosion, der skete i går (tirsdag, red.), siger Merete Agergaard.

Stort set samtlige ruder langs Skattestyrelsens facade er knust efter eksplosionen, der skete tirsdag omkring klokken 22.15.

Indgangsdøren er smadret, og der hænger ledninger ned fra udhænget over døren.

- Jeg synes, at det er væmmeligt. Det er en meget voldsom eksplosion, som har ødelagt hele indgangspartiet til styrelsen. Det er forfærdeligt, siger Merete Agergaard.

Politiet og statsminister Mette Frederiksen (S) har kaldt eksplosionen en bevidst handling, men der er ikke foretaget nogen anholdelser.

Kan ikke hjælpe efterforskningen

Merete Agergaard fortæller, at der ikke er overvågningskameraer omkring bygningen, der vil kunne hjælpe politiet i efterforskningen.

Hun har ikke gjort sig tanker om, hvorvidt motivet til eksplosionen er at ramme Skattestyrelsen, der har som opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres skat.

- Jeg spekulerer ikke i det. Jeg afventer, hvad politiet kommer frem til i deres efterforskning, så jeg har simpelthen ikke haft fantasi til at forestille mig noget, siger hun.

Der befandt sig ifølge Merete Agergaard to rengøringsfolk i bygningen, da eksplosionen ramte.

Skattestyrelsens bygning på Østerbro huser til dagligt i underkanten af 1000 ansatte. De er blevet opfordret til at arbejde hjemme onsdag.

Merete Agergaard forventer, at de vil kunne gå på arbejde som normalt torsdag.

Hun anerkender, at der er en opgave med at sikre, at de ansatte føler sig trygge.

- Vi er meget optaget af, at vores ansatte skal føle sig trygge i at gå på arbejde, og derfor er vi i tæt dialog med politiet og følger deres anvisninger, siger hun.

Det kan være en mulighed at skærpe sikkerheden omkring bygningen.

- Vi har kompetente folk, der tager sig af sikkerheden. Men det er klart, at når der sker noget som det her, ser man på, om alt er, som det skal være, siger Merete Agergaard.