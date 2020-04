Skattestyrelsen kræver trecifret millionbeløb fra dansk advokatfirma

Skattestyrelsen rejser erstatningskrav på et trecifret millionbeløb mod et dansk advokatfirma i sagen om svindel med udbytteskat.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Ifølge Skattestyrelsen rådgav advokatfirmaet en udenlandsk bank, der uberettiget fik refunderet skatten af danske aktieudbytter.

Både Skattestyrelsen og statens advokat - Kammeradvokaten - mener, at advokatfirmaet på den måde har medvirket til svindlen.

- Kravet er aktuelt opgjort til et trecifret millionbeløb – et beløb, der siden kan blive efterreguleret, hvis andre stævnede betaler, hvad de er stævnet for, hedder det i pressemeddelelsen.