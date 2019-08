Skib drevet i land uden besætning

Fyns Politi har sat en eftersøgning i gang, efter at en tysk sejlbåd er drevet i land ud for Bagenkop

En tyskregistret sejlbåd uden besætning er drevet i land ud for Bagenkop. Derfor har Fyns Politi sat en eftersøgning i gang for at lokalisere den mand, de formoder har været om bord som den eneste.

Der er i øjeblikket en eftersøgning i gang ud for Bagenkop. En tysk kutter er drevet i land lige nord for Bagenkop. Den er tilsyneladende sejlet fra Marstal i går med retning Tyskland med 1 mand om bord - nu fundet tom. Indsatsen koordineres af JRCC — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 10, 2019

Ifølge politiet er den sejlet fra Marstal i går med retning mod Tyskland, men er den altså fundet tom ved Bagenkop, der er beliggende på det sydlige Langeland.

Det er den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), der står for eftersøgningen.

Til Ritzau forklarer seniorsergent Peter Frandsen fra Forsvarets Operationscenter, at manden har været i havsnød

- Han er ikke om bord, og der mangler en redningsflåde, så vi formoder, at han er i den lige nu, siger han.

Desuden skulle masten være knækket.

