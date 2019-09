Skib i brand: Fare for eksplosion

En russisk trawler brænder ud for den norske kyst. Røgen fra trawleren har lukket afdelinger på det lokale sygehus. De norske myndigheder melder om mulighed for, at skibet kan eksplodere

Der er ild i en russisk trawler ud for den norske kyst. Røgen fra skibet spreder sig ind i den norske by Tromsø og har sat dele af byens sygehus ud af drift. Trawleren er kæntret, men de norske myndigheder melder om risiko for at skibet skulle eksplodere.

Det skriver NRK torsdag.

Det er den russiske trawler Bukhta Naezdik, hvor der onsdag formiddag udbrød brand, som konsekvens har politiet evakueret 92 personer og afspærret et område inden for 300 meter af skibet.

Olie lækkes fra skibet

Skibet skulle have haft 200.000 liter dieselolie ombord, da branden brød ud. Norsk beredskab arbejder nu på at begrænse udslippet.

Politiet forventer, at en stor del af skibets dieselolie allerede skulle være brændt af. Men med så mange liter ombord er en del alligevel sluppet ud.

- Der er konstateret olie i søen. Vi har ikke et estimat over mængden. Men skibet lækker olie, siger vagtchef i den norske kystvagt, Steinar Gyltnes, til VG

Selvom store dele af skibet nu er under vand, oplyser norsk politi til NRK, at skibets ammoniaktank har risiko for at eksplodere. Skibet bliver nu kølet ned for at mindske faren for eksplosion.

Røgen stiger fra den kæntrede trawler. Foto: Ritzau Scanpix.

Sygehus udfordret af røg

På land er Universitetssygehuset Nord-Norge blevet påvirket af den massive røg fra det brændende skib. Indtil videre har det betydet, at de har lukket alle vinduer og lukket flere af afdelingerne.

Sygehuset er kun 400 meter væk fra skibet, hvorfor sygehusets medarbejdere også oplever udfordringer med at komme på arbejde som følge af politiets afspærringer.

Ingen alvorligt tilskadekomne

Det russiske skib har 29 personer tilknyttet, ingen af dem meldes alvorligt sårede. 12 af dem er ifølge norsk politi blevet sendt til lægevagten med røgskader.

Trawleren er 64 meter lang og 13 meter bred.

