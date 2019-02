Skib i voldsom brand

Et skib i Grenaa Havn på Djursland er mandag tæt midnat i brand

Opdateret klokken 00:30: Brandvæsnet er fortsat på stedet og kæmper for at slukke branden.

I Grenaa Havn på Djursland er et skib i brand mandag tæt på midnat.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er skib, som ligger og skal ophugges. Så det ligger ikke ude i vandet. Jeg ved ikke, hvordan der er gået ild i det, men brandvæsnet er derude for at slukke det, fortæller vagtchef Christian Riis ved Østjyllands Politi.

Politiet fortæller desuden, at der ikke er fare for, at nogen personer er om bord på skibet.

Brandvæsnet er på stedet og foretager slukning.

- Vi har været ude forbi, men det er ikke noget, som vi har været involveret i.

- Det er ikke noget, der bliver efterforsket, som om det er påsat siger vagtchefen.