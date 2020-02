Skib ladet med kokain: Bordet af Aktionsstyrken

Ifølge skal 27 personer fremstilles her til formiddag i en spektakulær narkosag. De 27 skal i grundlovsforhør i Købehavns Byret.

I forbindelse med sagen udsendte politiet i går en pressemeddelelse, der i brede vendinger beskrev aktion, og som inkluderede bording af et skib, der lå ud for det østlige Langeland.

Fragtskibet sejlede under bahamansk flag, da det forsøgte at aflæsse et parti narkotika til en mindre motorbåd, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger er der tale om kokain, og det var Aktionsstyrken - AKS - der stod for bordingen af skibet.

Denne bus skulle formentlig bruges til at køre de anholdte væk i. Foto: Per Rasmussen

Disse oplysninger ønsker politiet ikke at bekræfte. Ej heller vil man bekræfte, at der er tale om fragtskibet Duncan Islands.

Omtalte skib lagde sent lørdag aften til kaj i Kalundborg, hvor Ekstra Bladets mand på stedet konstaterede, at politiet var til stede.

24 af de anholdte blev taget på skibet, mens tre blev anholdt på land.

Ekstra Bladets mand på stedet kunne konstatere, at der ud over politibiler også var en bus fra Egons Turistbusser til stede på havnen i Kalundborg. Bussen skulle formentlig bruges til at fragte de anholdte væk i.

Narkoskibet på til kaj i Kalundborg havn. Foto: Per Rasmussen

Her ligger narkoskibet

Politiet ville i aftes ikke udtale sig konkret om mængden af narko, der var ombord på skibet, men det forlød, at der er tale om 'betydelige mængder.

Om aktionen udtalte Dannie Rise, Center for Speciel Efterforskning, Københavns Politi, i går:

- Det er en større politiaktion, som kun kan udføres på grund af et godt samarbejde med vores danske og internationale politikolleger.

- Det er professionelle narkosmuglere, vi har anholdt, og samtidig har vi forhindret, at et stort parti narkotika har ramt det danske marked.

- Der ligger nu en større efterforskning forude, derfor kan sagen sagtens udvikle sig, og vi kan desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt, udtalte han endvidere.