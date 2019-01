Skib sunket i Nordsøen: Fem mænd reddet med helikopter

Fem personer er fredag ved middagstid blevet reddet fra et synkende skib cirka 75 kilometer ude i Nordsøen.

Det bekræfter vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Allan Jyddemann Mortensen

- Vi fik et nødopkald på Lyngby Radio. En May Day fra en dansk fiskekutter, og så satte vi redningshelikopteren ind fra Skrydstrup. Et fragtskib fra Portugal var i nærheden, og sejlede derhen, fortæller han.

Nødopkaldet kom klokken 12.13, og et minut efter var en redningshelikopter på vingerne.

I alt var der fem personer, en dansker og fire polakker, der blev reddet i land i Esbjerg med helikopter.

- Det sker, ved at en mand bliver firet ned i en wire, og så sætter han den person, der skal op, fast til sig selv med en vest, og så hiver han dem op en af gangen, forklarer Allan Jyddemann Mortensen.

Ligger og synker

Skibet var cirka tre timers sejlads kilometer ude i Nordsøen, da nødsignalet blev sendt, og der ligger det stadig.

- Vejret er rimelig dårligt derude. Den var ikke gået ned, da de forlod den, men det er ikke nogen, der prøver at bjærge den, så vi ved ikke, hvad status er på den derude, siger Allan Jyddemann Mortensen.

- Vi har udsendt en navigationsadvarsel på en drivende, synkende kutter. Den kan jo ligge og være svær at se, når den er ved at synke.

Hvad der forårsagede situationen er endnu ikke klart.

- Vi har ikke nogle oplysninger om, hvad der har forårsaget det - om de er sejlet ind i noget, om der er gået hul eller hvad, der er sket. Det er Søfartsstyrelsen, der foretager de undersøgelser, og de tog imod dem i Esbjerg, siger Allan Jyddemann Mortensen.

Da de fem personer kom i land, er de også blevet undersøgt for at se, om de havde behov for læge- eller psykologhjælp.