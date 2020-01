Skibe og helikopter søger person i havet ud for Sæby

En redningsaktion er søndag eftermiddag i gang i Nordjylland, hvor både skibe og en redningshelikopter leder efter en person i havet ud for Sæby.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Skibe og redningshelikopter fra @forsvaretdk eftersøger lige nu savnet person i havet ud for Sæby. En person er reddet i land. #dkforsvar #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) January 19, 2020

En person er allerede reddet i land, mens en 30-årig mand fortsat er savnet.

Politiet og Redningstjenesten søger i øjeblikket efter en 30 årig mand der er kæntret i en båd kl. ca. 1520 ud for Sæby kyst. Der søges i øjeblikket med helikopter og båd i området. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 19, 2020

Den vagthavende hos Forsvarets Operationscenter oplyser til Ekstra Bladet, at man fik anmeldelsen fra en borger klokken 15.22.

- Vi er i gang deroppe ud for Sæby med helikopter og både. P.t. er en person reddet i land, og en er fortsat savnet, siger den vagthavende.

Han oplyser, at der i øjeblikket er fem skibe, der leder efter den savnede.

Man har endnu ingen meldinger i forhold til, om de pårørende er underrettet.

Svømmede i land

Det er ifølge TV2 Nord en jolle med to personer ombord, der er kæntret søndag eftermiddag. Det er lykkedes den ene person at svømme i land.

Politiet blev alarmeret klokken 15.22, da en person på land fik øje på en mand i vandet. Men der var der allerede gået et stykke tid, siden de to personer var røget over bord, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- På det tidspunkt havde den ene person svømmet næsten en kilometer for at komme i land, og det tog i hvert fald en halv time – hvis ikke mere, siger han til TV2 Nord.

I forbindelse med eftersøgningen har politi og redningstjenesten fundet vraggods fra båden.

Opdateres ...