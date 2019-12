Skiområde i Schweiz ramt af lavine

Der er torsdag formiddag sket et sneskred på en skiløjpe i skiområdet Andermatt i Schwiez. Vidner har fortalt at flere er blevet begravet

Et sneskred faldt på en skiløjpe i det schweiziske skiområde Andermatt torsdag kl 10.50.

Politiets talsmand Reto Pfister sagde, at de tager situationen meget alvorligt, fordi vidner fortalte, at folk er blevet begravet i sneen. Derfor er en større redningsaktion med helikoptere blevet igangsat.

I skrivende stund er seks personer blevet reddet. Foto: Urs Flueeler/Ritzau Scanpix

Politiets talsmand sagde også - Det er et sneskred af betydelig størrelse, der måler cirka 50 meter.

Ifølge 'Institute for Snow and Avalanche Research' har Andermatt-regionen et højt fareniveau. Fordi der har været en masse frisk sne i området de sidste par dage. I en sådan situation kan sneskred nemt udløses og blive farligt store.

Der bliver stadig søgt efter personer begravet i sneen. Foto: Urs Flueeler/Ritzau Scanpix

