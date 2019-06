Skjult vejarbejde: Bilist betaler prisen

Der var ingen skilte på broen til at advare bilisten

Der var ingen, der havde tænkt på at advare bilisterne, da man i sidste uge lavede vejarbejde på en stærkt trafikeret bro i Voronezh i Rusland.

Flere huller var ved at blive repareret, og det betød, at der lå store mængder sten og beton på vejen, der ikke havde nogen advarselsskilte.

Det gik hårdt ud over en bilist, der sidste søndag kørte i høj fart henover den forhøjning, der var dannet på vejen.

Vanvidsbilist bag voldsom ulykke

Episoden blev fanget på video, der netop er offentliggjort, og som du kan se over artiklen.

Bilen fløj op i luften og rullede rundt, da bilisten, der ikke havde nogen chance for at se vejarbejdet, kørte over forhøjningen.

Bilisten overlevede uden alvorlige skader.