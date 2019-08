Skjulte Betinas lig: Kæresten var bange for sig selv

Et lille smil og et kort blik i retning af den dræbte Betina Kjær Arnsfeldt Olsens ene moster og to fætre på tre af tilhørerpladserne i retssal A.

Det var den tiltalte 29-årige mands eneste åbenlyse afvigelse fra det afbalancerede i Retten i Nykøbig Falster, da han før middag for første gang offentligt og foran tre dommere og syv nævninge blev konfronteret med det brutale drab, som han efter politiets opfattelse begik på sin kæreste ved Stege på Møn i november 2017.

Det er han selv uenig i.

- Jeg har aldrig i mit liv slået Betina. Men vores forhold var turbulent. I to uger op til hendes død havde vi faktisk en pause. Hun havde svinet mig til og bedt mig om at lade hende være, forklarede den tiltalte.

Betina Kjær Arnsfeldt Olsen blev dræbt ved kvælning og stump vold i sin lejlighed på Møn tilbage i 2017. Den 34-årige kvindes tiltalte ekskæreste har nu i Retten i Nykøbing Falster kastet lys over sin rolle. Foto: Privatfoto

Skjult lig i madras

Den høje, fysisk stærke mand med polsk statsborgerskab erkender sig til gengæld skyldig i usømmelig omgang med lig.

Han bekræfter dermed politiets anklage om, at det var ham, der efter Betina Olsens død omkring 12. november 2017 gemte hendes lig oven for en trappe udenfor hendes lejlighed. Hun blev anbragt på ryggen i et sammensurium af en madras, en topmadras og tre tæpper og anbragte et bordtennisbrod oven på hende.

Det gjorde den desperate mand så grundigt, at det først 12 dage efter den spinkle sosu-hjælpers forsvinden, flere ransagninger og en massiv menneskejagt på hende lykkedes betjente at opspore Betina Olsens lig.

- Vi sov sammen i hendes seng. Om morgenen opdagede jeg, at hun var død, da jeg vendte mig om og mærkede, at hun var helt kold, forklarede den tiltalte, som efter eget udsagn forsøgte at genoplive hende.

Bange for sig selv

Førstehjælpen virkede ikke.

- Jeg dækkede hende til med et tæppe, og så drak jeg en øl. Det var svært for mig. Jeg elskede hende jo, sagde den tiltalte på gebrokkent dansk.

Betina Olsens mishandlede lig blev næsten to uger efter hendes død fundet skjult i en madras i et værelse over dette maskinværksted. Foto: Per Rasmussen

På anklager Ulrik Birks spørgsmål om, hvorfor han ikke slog alarm og rekvirerede en ambulance, svarede han:

- Jeg var bange for mig selv. Folk har jo sagt, at jeg var voldelig. Det passer ikke. Men jeg ville begå selvmord og sprøjtede mig selv med mærkelige ting i armene, forklarede den tiltalte, som erkender at have et alkoholproblem og et heroin-misbrug.

Dårlig hukommelse

I retten viser den tiltalte sig fra en bemærkelsesværdigt cool side. Han er kortklippet med tilbagestrøget mørkt hår og lille hårpisk.

På kroppen har den høje, fysisk stærke mand af polsk afstamning en ternet nystrøget skjorte i røde og blå nuancer, lyse jeans, nye Puma-sneakers.

Den tiltaltes forklaring er præget af hukommelsessvigt og nogen forvirring om, hvad han foretog sig op til Betina Olsens død. Han har store problemer med at forklare sin sms-korrespondance med Betina Olsen, hvor hun op til drabet beskyldte ham for at have slået hende.

De omfattende skader, Betina Olsen pådrog sig, hævder han må være opstået i forbindelse med en højhastigheds-biltur og en ulykke på Møn. Han sad ved rattet, og hun skal have truet med at springe ud af bilen. Han endte efter eget udsagn med at binde sin kæreste til en nakkestøtte.

Retsagen i Nykøbing forsætter resten af dagen og i morgen med fortsat afhøring af den tiltalte og to vidner fra Betina Olsens nærmeste familie. Dommerne har afsat fem dage til hele retsprocessen, og der ventes at blive afsagt dom inden månedens udgang.

Trappen her fører op til det værelse, hvor politibetjente fandt Betina Olsens lig. Foto: Per Rasmussen

Liget af kvinden med det fulde navn Betina Kjær Arnsfeldt Olsen blev fundet delvis afklædt og skjult i to madrasser og nogle tæpper 12 døgn efter familiens alarmopkald og politiets efterlysning af hende.

Den mishandlede krop med 97 skader dukkede op i hendes lejlighed øst for Stege på Møn fredag 24. november 2017.

En større menneskejagt var blevet sat i værk umiddelbart efter den 34-årige sosu-assitents forsvinden, og familien gennemsøgte to gange uden udbytte hendes lejlighed. De var uvidende om, at Heidi Olsens lig lå skjult få meter over dem på en repos oven for en trappeopgang.

Det var betjente, der til sidst fandt liget af den spinkle kvinde under et tungt bordtennisbord.

- Det er surrealistisk, at hun har ligget der, lød Brian Arnsfeldt Olsens forklaring til Ekstra Bladet efter det uhyggelige fund.

Blødninger og knoglebrud

Det fremgår også af anklageskriftet, at Betina Olsen blev slået ihjel omkring 12. november 2017. Selv drabet foregik angiveligt i ofrets personbil af mærket Suzuki Swift. Her blev den 34-årige sosu-hjælper efter politiets mening bundet til et sæde og fik halsen snøret fast til en nakkestøtte.

Gerningsmanden skal have kvalt hende og udsat hende for stump vold. Hun blev angiveligt slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen.

Efter overfaldet skaffede den tiltalte ifølge anklageskriftet ikke lægehjælp hurtigt nok.

Den tiltalte i sagen om drabet på Betina Olsen er udover manddrab tiltalt for usømmelig omgang med lig. Efter politiets opfattelse flyttede han den 34-årige kvindes lig til den lejlighed, hvor han skjulte hende i en madras og under et bordtennisbord.

Obduktionen har afsløret, at Betina Olsen havde udbredte underhudsblødninger i ansigtet, massive blødninger over kraniekuplen, brækkede ribben, brud på næsen, rygsøjlen og venstre skulderblad samt blødninger og hudafskrabninger over det meste af kroppen.

