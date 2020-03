Skjulte drabsoffer under beton: Her er dommen

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet: Det koster den 50-årige familiefar Henrik Verdun Hansen 15 års fængsel, at han skød og dræbte sin mangeårige ven Lars Halvor Hermansen, 52, med et jagtgevær og skjulte hans lig under beton under sin terrasse i Helsinge.

Det har et nævningeting ved Retten i Helsingør netop afgjort.

Henrik Verdun Hansen ankede på stedet til frifindelse, subsidiært formildelse.

Efter dommen faldt hans grædende datter sin far om halsen, og han sagde: 'Jeg er ked af, at du skal opleve det her'.

Lars Halvor Hermansen og Henrik Verdun Hansen havde gang i handel med amfetamin sammen, men Henrik Verdun Hansen havde også gæld til Lars Halvor Hermansen, der gang på gang pressede ham for at få penge.

Under retssagen forklarede Henrik Verdun Hansen, at han skyldte vennen 30.000 kr. og desuden havde han fået en 'dummebøde' på 70.000 kr., der skulle betales.

Anklager Margit Wegges teori er, at Henrik Verdun Hansen myrdede sin kompagnon for at få fingre i et parti på syv kilo amfetamin, som Lars Halvor Hermansen opbevarede hos Henrik Verdun Hansen på landejendommen Løgelandsvej 27 i Helsinge.

Henrik Verdun Hansen blev også kendt skyldig i besiddelse af de mindst syv kilo amfetamin med henblik på videresalg.

På drabsdagen 18. september 2018 tog Lars Halvor Hermansen allerede om morgenen kontakt til Henrik Verdun Hansen for at få penge, og om eftermiddagen kørte han til Helsinge og opsøgte Henrik Verdun Hansen.

Han hævdede, at Lars Halvor Hermansen beskyldte ham for at have stjålet amfetaminen og truede ham med det jagtgevær, som han også opbevarede for ham. Henrik Verdun Hansen rev jagtgeværet fra sin gamle ven, men det gik af, hævdede han, da han snublede over en stige. Retten forkastede hans forklaring som konstrueret og utroværdig.

I dagene efter drabet anlagde Henrik Verdun Hansen en ny bålplads på terrassen, hvor han havde skjult liget. Han skaffede også den dræbes bil af vejen og malede gavlen over døren til værkstedet, hvor han havde skudt Lars Halvor Hermansen, og hvor hagl havde efterladt synlige mærker i gavlen.

Anklager Margit Wegge nedlagde påstand om, at der var særdeles skærpende omstændigheder ved drabet, så Henrik Verdun Hansen skulle idømmes mellem 16 og 20 års fængsel, fordi han foruden drabet var skyldig i våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og narkotikahandel.

Retsformand Mette Frimodt Hansen sagde ved dommen, at det var et enigt nævningeting, der havde fastsat straffen på 15 års fængsel. Udgangspunktet for et drab er 12 år og dertil kom en straf for de øvrige forhold. Retten havde ikke fundet det nødvendigt at tage straffelovens § 88 om strafskærpelse i brug.

Forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen mente, at straffen skulle ligge på 13 år og maksimalt på 14 års fængsel. Et drab straffes som udgangspunkt med 12 års fængsel, og forsvareren mente ikke, at de øvrige forbrydelser kunne føre til, at der samlet set var tale om særdeles skærpende omstændigheder, der efter straffelovens § 88 kan forhøje straffen med indtil det halve.

Michael Juul Eriksen henviste blandt andet til en dom, hvor to Bandidos-rockere fik 16 og 15 års fængsel for en planlagt likvidering af en eks-rocker i 'bad standing', der blev dræbt med en kraftig bilbombe på parkeringspladsen ved Glostrup Sygehus.

Henrik Verdun Hansen ønskede ikke selv at sige noget, før nævningetinget trak sig tilbage for at udmåle straffen.

Den dømte Henrik Verdun Hansen forklarede i retten, at han efter drabet på Lars Halvor Hermansen fandt den dødes rygsæk med tre-fem kilo amfetamin, som han lagde i Lars Halvor Hermansens bil, som han efterlod ulåst på en p-plads i Bagsværd. Han vidste ikke, hvad der var sket med amfetaminen.

Henrik Verdun Hansen var ustraffet på nær nogle færdselssager. I tiden til drabet havde han problemer med misbrug af både alkohol og amfetamin, som han blev behandlet for.

Politiet undersøgte den store landejendom i dagevis, før et vidne henledte politiets opmærksomhed på, at bålpladsen på terrassen var ny. Så brækkede politiet betonen op, og fandt liget af Lars Halvor Hermansen. Foto: Phillip Davali

