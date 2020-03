Skjulte optagelser: Dansk storsvindler afsløret

Storsvindleren Per Ulrich Karpf råder nødlidende selskab til at overføre skattegæld til en stråmand og skjule aktiverne i et nyt firma - jeg lavede bare et salg for fynsk revisionsselskab, siger han i dag

En af Danmarks bedst kendte storsvindlere, Per Ulrich Karpf, har ifølge DR haft en afgørende rolle i et udspekuleret forsøg på - via firmaet Juridisk Kontor Cph - at hjælpe nødlidende firmaer med at slippe af med deres gæld til blandt andet skattevæsnet.

Foran et rullede skjult kamera i den afslørende serie 'Pengejægerne' kan man således høre ham fortælle, hvor nemt det er at slippe ud af kløerne hos Skat og andre kreditorer. Og oven i købet beholde de aktiver, som faktisk findes i selskabet.

- Hvor meget er gælden på, spørger Per Ulrich Karpf, da DR's muldvarp første gang ringer til Juridisk Kontor Cph.

- Omkring 250.000.

- Så vil jeg foreslå, at jeg - i anførselstegn - køber den af dig, fjerner fokus og holder kreditorerne ude. Og så lukker vi den ned for dig her.

- Kan jeg bare få et nyt selskab, der hedder det samme og starte forfra?

- Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er en løsning, vi laver flere gange om ugen. Så den er skudsikker.

Storsvindler trænede fupfirma

Underviste i fupfirma

Som Ekstra Bladet for få uger siden afslørede, er Per Ulrich Karpf særdeles aktiv i sin nye rolle som virksomhedsrådgiver. En rolle, han har påtaget sig, efter han blev løsladt efter sin seneste fængselsdom for bedrageri.

Således har han blandt andet undervist i telefonsalg hos Facebook-fupfirmaet Marketing Saver, som talrige mindre virksomheder i dag føler sig groft bondefanget af.

Men som DR-dokumentaren viser, går han i Juridisk Kontor Cph også langt for at hjælpe firmaejere, der har ondt i økonomien. Og under et efterfølgende møde sætter han trumf på, hvordan man slipper af med gælden.

- Jeg har jo noget inventar, siger muldvarpen. Det kan de ikke komme efter eller hvad?

- Nej. Selskabet vil stå tomt. Så det kan de ikke, forklarer Per Ulrich Karpf.

- Heller ikke, hvis man skylder nogle penge til Skat?

- Nej, det er selskabet, der skylder til Skat.

- Så hvis man har tre køleskabe?

- Nej nej - det er jo flyttet på det tidspunkt. Alt bliver beholdt. Alt bliver beholdt.

The Duke of Deception Per Ulrich Karpf går også under øgenavnet ’jetsetsvindleren’. Igennem de seneste 15 år har han fået en række fængselsdomme for økonomisk kriminalitet. Senest blev han idømt fem års fængsel i 2014 for dokumentfalsk og bedrageri, der samlet løb op i 30 millioner kroner. Tidligere har han modtaget domme for økonomisk kriminalitet på op til syv et halvt års fængsel. Karpf forsøger ikke at skjule sin fortid og præsenterer sig på sin hjemmeside perulrich.nu som 'jetset-svindleren', 'bedrager' og 'The Duke of Deception'. I dag er han løsladt og lever blandt andet af at lave salgskurser.

Arbejder for fynsk revisor

I udsendelsen afviser Per Ulrich Karpf, at han laver andet end et salg på vegne af det fynske revisionsfirma 4Audit med revisor Johnny Hast Hansen i spidsen.

Selvsamme revisor har indtil for kort tiden siden også været direktør for og ejet netop Juridisk Kontor Cph, men er i dag udtrådt at dette og andre selskaber, efter han er idømt konkurskarantæne.

- Så Juridisk Kontor Cph, som vi henvender os til, er det dit eller Johnny Hast Hansens selskab?

- Det er Johnny Hast Hansens selskab, siger Per Ulrich Karpf til DR, der efterfølgende kalder sine udtalelser i de skjulte optagelser for 'super uheldigt' og 'oversalg og pistolsalg.'

Til Ekstra Bladet forklarer Per Ulrich Karpf det samme. Nemlig at han alene har været sælger af de produkter, som 4Audit og Johnny Hast Hansen sælger til nødlidende firmaer.

- Jeg har tjent under 100.000 kroner på det, siger han og fortæller, at betalingen fra Johnny Hast Hansen pr. kunde har været '3000 til 4000 kroner'.

Per Ulrich Karpf føler sig i den grad 'smidt under bussen' af den fynske revisor Johnny Hast Hansen. Jeg har lavet salgsarbejde for ham, siger han om sit arbejde, der nu kommer under lup i dokumentarserie på DR. Foto: Linda Johansen

Besøgte mig i fængslet

Per Ulrich Karpf fortæller, at han har kendt Johnny Hast Hansen i en længere årrække.

- Han har besøgt mig i fængslet. Og jeg har henvist både kriminelle og andre kunder til ham, lyder det fra Per Ulrich Karpf, der i dag er 'meget skuffet' over sin nu tidligere ven.

- Han har kastet mig under bussen, forklarer Per Ulrich Karpf og henviser dermed til, at Johnny Hast Hansen i et interview med DR har sagt, at ansvaret for aktiviteterne i Juridisk Kontor Cph - som 17. februar ændrede navn - ikke er hans, men Karpfs.

- Det passer ikke.

- Men retfærdigvis skal det siges, at jeg mener ikke, at der er noget forkert i at hjælpe nødlidende firmaer på den måde, det er sket her, siger Per Ulrich Karpf, der har delt dokumentation med Ekstra Bladet, der viser, hvordan Johnny Hast Hansen har været involveret i selskabet.

Vild rådgivning

Karpfs udtalelser om lovligheden af rådgivningen er Vibe Guldberg, der er konkursadvokat hos Kammeradvokaten, dog helt uenig i.

- Det er jo ret vild rådgivning, de kommer med der, siger hun til DR.

- Jeg tænker, at man har et fuldstændig systematiseret setup, hvor man dels opfordrer til at bruge stråmandsvirksomhed og slører ejerforhold. Og dels opfordrer til at fjerne aktiver fra selskaberne, for at man så kan parkere dem på konkurs uden en krone til kreditorerne.

Revisor: Kender intet til stråmænd I et mailsvar til Ekstra Bladet forklarer Johnny Hast Hansen, at han intet kender til stråmænd eller forsøg på at snyde Skat og andre kreditorer for penge, når et selskab er tæt på at gå konkurs. 'Jeg har på ingen måde organiseret stråmænd og skabt virksomheder med formål at snyde Skat for moms og a-skat.' 'Hvorvidt han (Per Ulrich Karpf, red.) har formidlet stråmandsdirektører, kender jeg ikke noget til. Det er dog ikke noget, jeg har med at gøre.' Kun lovlige ting

Johnny Hast Hansen bekræfter, at han har kendt Per Ulrich Karpf i godt fem år og besøgte ham i fængslet. Men deres efterfølgende samarbejde har alene handlet om at lave 'ordentlige og lovlige ting'. 'Per har solgt cirka 12 selskaber og henvist en regnskabskunde og er blevet afregnet for dette ved, at jeg har afholdt omkostninger til Per. Eksempelvis husleje i Amaliegade (hvor kontoret lå, red.) og andre driftsudgifter.' 'Udover dette har jeg ikke samarbejdet med Per om andet. Jeg kan oplyse, at alt samarbejde med Per Ulrich Karph er ophørt.'

