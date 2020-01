Skød sin bedste ven: Kan ikke straffes fordi han var sindssyg

En 74-årig mand var psykisk syg, da han 11. marts sidste år dræbte sin ven gennem 40 år, den tidligere Venstre-politiker Poul Erik Schwærter, 74, med et skud hagl i ryggen.

Det vurderer Retslægerådet, og derfor kan gerningsmanden ikke straffes med fængsel, fordi han var sindssyg i gerningsøjeblikket.

I stedet nedlægger anklagemyndigheden ved Nordsjællands politi påstand om, at den 74-årige dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling - og at det sker på ubestemt tid.

Retssagen starter tirsdag ved Retten i Helsingør og varer i to dage.

I grundlovsforhøret erkendte den 74-årige, at han skød Poul Erik Schwærter, men han tilstod ikke drab - kun vold med døden til følge.

Anklagemyndigheden har dog tiltalt ham for forsætligt drab, og derfor skal sagen gennemføres med fuld bevisførelse - dog uden nævninger. Den tiltalte selv har ønsket sagen afgjort af kun en dommer og to domsmænd.

Følte sig svigtet af vennen

I grundlovsforhøret efter drabet kom det frem, at den 74-årige følte sig svigtet af vennen i forbindelse med sine problemer med Gribskov Kommune om sin ejendom i Helsinge, der var forurenet, så den ikke kunne sælges.

'Du har ødelagt mit liv,' sagde den 74-årige, lige inden han skød Poul Erik Schwærter på hans gård Schwærtergården på Ravnebjergvej i Nellerød, Helsinge.

Til de to første politifolk, der kom frem til gerningsstedet, sagde den 74-årige:- Det var enten ham eller mig!

Både familie, venner og bekendte havde inden drabet fornemmet, at den 74-årige var psykisk ude af balance og nærmest paranoid, da han kom med urimelige beskyldninger mod Poul Erik Schwærter.

Da den 74-årige købte sin ejendom i 2004 var han klar over, at der oprindeligt havde ligget et gartneri og et autoværksted og at grunden var registreret som forurenet hos Region Hovedstaden.

Søen på grunden blev allerede i 1955 planlagt som et regnvandsbassin, og siden 1957 har der været en servitut på ejendommen, hvor kommunen kan lede regnvand ud i søen, når der er overløb på kloaksystemet.

Alligevel følte den 74-årige, at vennen var gået bag om ryggen på ham i striden om forureningen.

artiklen fortsætter under billedet

En privat sø i baghaven blev forurenet af kommunen, der lod spildevand løbe ind i søen, mente den 74-årige. Foto: Jonas Olufson

Han mente, at overløbsvand fra et kommunalt rensningsanlæg på nabogrunden igennem årene fyldte hans private sø med afføring, hygiejnebind og præservativer.

- Min sø er reelt død. Før var der fiskehejrer, fisk og guldsmede i den - og hundene drak af vandet. Der var så meget liv. Det er fuldstændig væk nu, har han tidligere forklaret om striden i lokalavisen Ugeposten.

Den tidligere murer mente, at Poul Erik Schwærter med sine politiske forbindelser kunne have hjulpet ham 'med et pennestrøg'. Schwærter var i sin tid menigt byrådsmedlem for Venstre og medlem af teknisk udvalg i den gamle Helsinge Kommune, men forlod politik i 1998.

'Jeg har skudt en mand'

Efter flere søvnløse nætter kørte den 74-årige ud til Poul Erik Schwærter, og gik op i den 74-åriges soveværelse:

- Jeg ville spørge ham, om han kunne være det bekendt, som han havde gjort imod mig. Jeg vækkede ham, og han grinede bare hånligt, lød hans forklaring i grundlovsforhøret.

Da Poul Erik Schwærter satte sig op i sengen, ladede gerningsmanden sit jagtgevær med den ene patron, men fumlede og tabte den anden.

- Jeg trykker af cirka halvanden meter fra ham. Jeg ved ikke, hvor jeg rammer ham. Jeg skyder den ene gang, så går jeg min vej, forklarede han i grundlovsforhøret.

Han sagde til Poul Erik Schwærters hustru, der opholdt sig i et rum ved siden af, at han havde skudt efter hendes mand: - Jeg ringer til politiet.

Både den 74-årige og den dræbtes hustru slog alarm næsten samtidigt. Den 74-årige lød ifølge politiet meget fattet, da han sagde til alarmcentralen: - Jeg har skudt en mand.

I grundlovsforhøret blev den 74-årige spurgt af sin forsvarer, hvorfor han tog sit jagtgevær med hen til Poul Erik Schwærter.

- Måske for at skade ham. Det kunne aldrig falde mig ind, at slå ham ihjel. Slet ikke, sagde den 74-årige.