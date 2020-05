Skør fødselsdag: Knaldet af politiet

Brørup: Sikke en fødselsdag. 28 årig mand præsterede på sin fødselsdag at køre bil under indflydelse af kokain, i en ikke forsikret bil forsynet med stjålne nummerplader. Tilligemed sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Ikke for smart. Tillykke med dagen. Vagtchefen. #politidk