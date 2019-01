Skole advarer om børnelokker i hvid varevogn

En ukendt mand har mindst fem gange på ti måneder forsøgt at lokke skolepiger ind i en hvid varevogn i det nordlige og nordvestlige Aarhus.

Det skriver Aarhus Stiftstidende, som har sine oplysninger om de mange tilfælde fra Østjyllands Politi.

Senest er en 9-årig pige og hendes veninde blevet antastet af en mand i en hvid varevogn 15. januar tæt på Katrinebjergskolen, skriver Aarhus Stiftstidende.

Hændelserne har fået skoleleder på Strandskolen Jesper Kousholt til at advare skolens elever og deres forældre om situationen. Det gør han i et opslag på skolens hjemmeside.

- Der er elever på skolen, der oplever at have set hvid varebil/varevogn, der i disse dage omtales i pressen og sættes i forbindelse med en sag om børnelokkeri. Hvis dette opleves, bedes I, forældre tage kontakt til Østjyllands Politi omgående, skriver Jesper Kousholt i opslaget.

Et fælles træk for alle episoderne er, at børnene har kunnet give et påfaldende enslydende signalement. De er alle blevet kontaktet og er blevet forsøgt lokket med ind i den hvide varevogn af en fremmed mand.

Derfor vil Østjyllands Politi ikke udelukke, at der er tale om en og samme person.

Kousholt fortæller til Århus Stiftstidende, det er nogle piger fra 4. klasse, som senest har oplevet episoden

- Det var noget, der fyldte meget hos pigerne, og de mener at vide, at det var den bil, som politiet har advaret om, forklarer han.

Skolelederen fortæller videre, at det ikke er hans opfattelse, at det er nogen fra skolen, som har noget med den hvide varevogn at gøre.